Президент Зимбабве Мнангагва отказался от российского бесплатного зерна

Президент Зимбабве Мнангагва отказался от российского бесплатного зерна6
- 27.07.2023, 18:21
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Об этом он заявил прямо на саммите в РФ.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ответ на предложение российского диктатора Владимира Путина поставлять в страну бесплатное зерно заявил, что в этом нет нужды.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы благодарны, - заявил Мнангагва репортерам на саммите Россия — Африка. - Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин. - Ред.) просто добавляет к тому, что у нас уже есть».