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Президент Зимбабве Мнангагва отказался от российского бесплатного зерна

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  • 27.07.2023, 18:21
  • 6,502
Президент Зимбабве Мнангагва отказался от российского бесплатного зерна
Эммерсон Мнангагва
ФОТО: EPA

Об этом он заявил прямо на саммите в РФ.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ответ на предложение российского диктатора Владимира Путина поставлять в страну бесплатное зерно заявил, что в этом нет нужды.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы благодарны, - заявил Мнангагва репортерам на саммите Россия — Африка. - Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин. - Ред.) просто добавляет к тому, что у нас уже есть».

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