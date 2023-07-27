«Белавиа» продает Boeing 5 27.07.2023, 18:27

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В рамках санкций американские власти запретили режиму обслуживание этих самолетов.

«Белавиа» продает Boeing, которому 27 лет, и который до Беларуси эксплуатировался в Бразилии и Литве, за 5,7 миллиона рублей. Ремонта и доукомплектации требуют двигатели самолета, выставленного на торги, которые состоятся 16 августа. Надо сказать, что последний раз этот Boeing поднимался в воздух в 2021 году.

Из-за санкций к «Белавиа» американские власти запретили обслуживание самолетов Boeing, которые используются в Беларуси.

В парке белорусской авиакомпании остаются самолеты Boeing и Embraer, но высказывались предположения в перспективе закупать и российские самолеты SSJ100.

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