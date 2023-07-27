Немецкие ученые просят прислать им по почте мусор с пляжа 27.07.2023, 18:45

Зачем?

Моря и океаны задыхаются от пластика. Морские животные и птицы гибнут в мусоре, а люди каждый день борются с глобальным «наводнением» пластиковых отходов. При этом одна их самых серьезных проблем состоит в том, что пластик и его производные практически не разлагаются. А влияет ли морская вода на этот «вечный» материал? И если да, то как?

Ответ на эти вопросы сможет дать новый проект Ocean Plastic исследовательской группы Университета Эрлангена — Нюрнберга под руководством профессора Андреи Бюттнер. Результаты должны помочь исследованиям о возможностях переработки пластика, выловленного в морях и океанах. Кафедра исследований ароматов и запахов университета участвует и в других многочисленных эколого-исследовательских проектах в области устойчивого и сбалансированного развития и тесно сотрудничает с Институтом разработки технологических процессов и упаковки им. Фраунгофера в области биоэкономики и экономики замкнутого цикла, пишет DW.

Чтобы получить достаточно материала для исследований, организаторы обратились за помощью к путешественникам: «Пришлите нам пластиковый мусор, найденный на пляже!» Подробности этой акции опубликованы на интернет-страничке проекта Ocean Plastic. Там указано, что образцы должны быть обязательно выловлены из моря или океана, или подобраны на берегу. Их нельзя мыть и желательно как можно меньше до них дотрагиваться.

Конверты с пластиком можно переслать по почте или привезти лично в университет Эрлангена. Но не нужно отправлять целые горы мусора — достаточно 100 граммов (к примеру, пустой пластиковый пакет из-под молока весит примерно 40 граммов). В посылку нужно вложить заполненный формуляр, который можно скачать на сайте проекта. В документе следует указать место, где был подобран образец, и число, когда он был найден. Почтовый адрес для пересылки — тоже на сайте проекта. Крайний срок - 30 сентября 2023 года. Университет не возвращает деньги, потраченные на пересылку или личную доставку, но в качестве небольшой компенсации разыгрывает среди участников три сумки ручной работы.

Действительно ли опасен пластик в океанах?

Моря и океаны имеют экзистенциальное значение как для климата, так и для поддержания биоразнообразия. Они обеспечивают продовольствием два миллиарда человек. Пластик, попавший в животное или рыбу, возвращается к людям по пищевой цепочке и представляет угрозу для здоровья. Причин резкого ухудшения состояния морей и океанов с каждым днем становится все больше. Это и чрезмерный вылов рыбы и крабовых, и гибель коралловых рифов, и вырубка мангровых зарослей, и - мусор в воде. По данным WWF, глобальный сброс отходов в моря и океаны составляет от 100 до 142 миллионов тонн в год, из них пластика — от 4,8 до 12,7 миллионов тонн в год. Это эквивалентно загрузке одного грузовика в минуту. Более подробные расчеты, в которые включены озера, реки и моря, предполагают поступление в эти экосистемы от 19 до 23 миллионов тонн мусора в год.

Лишь небольшая часть пластиковых отходов всплывает на поверхность, большая часть оседает в глубоких водах и на морском дне. Извлечь мусор оттуда практически невозможно. Специалисты предполагают, что в настоящее время там скопилось около 80 миллионов тонн пластикового мусора. Из-за загрязнения пластиком ежегодно погибает около 100 тысяч морских млекопитающих и около миллиона морских птиц. Жертвами становятся морские черепахи, рыбы, медузы. Если ситуация не изменится, то в 2050 году пластиковые частицы можно будет обнаружить в желудках почти всех морских птиц.

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