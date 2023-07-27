В России остановился промышленный рост 27.07.2023, 18:47

Ресурса для роста в остальных отраслях также почти не осталось.

Рост промышленного производства в июне замедлился с 6,5% до 7,1% в годовом выражении, сообщил Росстат. Годовая динамика сейчас непоказательна, поскольку сравнение идет с провальными месяцами прошлого года, к тому же тогда ситуация быстро менялась. Более информативен рост за месяц с исключением сезонного и календарного факторов. В июне его не было: индекс промпроизводства (ИПП) не изменился после роста на 0,7% в мае и 1,7% в апреле. «То есть здесь стагнация», – заключает директор по инвестициям «Локо инвест» Дмитрий Полевой. Его оценка по секторам: добыча сократилась на 0,2% после роста на 0,9% в мае, обрабатывающие производства – выросли на 0,2% против 0,6%, в энергетике/ЖКХ – спад на 0,1% (+0,8% в мае), «иными словами, держалась лишь обработка», пишет The Moscow Times.

В обработке сидят отрасли ВПК, чувствительные к «военным» расходам, напоминает Полевой. По его грубым оценкам, годовой рост в этих отраслях ускорился с 59% до 89% (!), а в «условно-гражданских» – замедлился с 9,6% до 9,4%. Промышленный рост обеспечен ВПК, «гражданские» отрасли вновь тормозят, резюмирует Полевой.

В оборонке ситуация выглядит абсолютно фантастической, но перегретая промышленность не может продолжать рост даже при трехсменной работе оборонных предприятий, комментируют аналитики MMI: «Мы не знаем, каков потенциал дальнейшего наращивания выпуска танков и ракет. Но знаем, что еще больше увеличить этот выпуск можно лишь за счет дальнейшего кадрового обескровливания прочих отраслей экономики».

Ресурса для роста в остальных отраслях почти не осталось. К давно известному дефициту кадров (безработица каждый месяц обновляет исторические минимумы) добавилась еще один – производственных мощностей.

Проводимый ЦБ мониторинг предприятий показал, что в II квартале загрузка производственных мощностей составила максимальные за все время наблюдений (с 2002 г.) 80,9%. Загрузка роста во всех отраслях, особенно сильно – в обработке и строительстве. Свободные мощности, скорее всего, есть в добыче, но здесь внешний спрос продолжается сжиматься из-за санкций, отмечают аналитики MMI.

Восстановительный рост экономики, при котором задействуются свободные ресурсы, рабочая сила и производственные мощности, которые простаивали во время спада, близок к завершению, объясняла в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина решение повысить ставку сразу на 100 пунктов. Она указывала как раз на минимальную безработицу и максимальную загрузку мощностей.

Необходимое условие для расширения производственных мощностей – инвестиции. Залог их роста – прибыли, напоминает Полевой. Он сравнилсредний финансовый результат за 12 месяцев. Результаты сырьевого сектора улучшаются (спад в годовом выражении сократился с 18% до 11,5%), а несырьевого – ухудшаются (с 37% до 42%). «Стероиды» экономики в виде госрасходов и ВПК видны в промышленности, но мало помогают в части прибылей, отмечает Полевой: «Здесь первоочередным является объем выпуска любой ценой (в т.ч. за счет привлечения трудовых ресурсов из гражданских отраслей), а не эффективность».

Вместе данные по промышленности и прибылям, по мнению Полевого, подтверждают: обильные бюджетные «стероиды» неплохо помогают сейчас, но вряд ли улучшают средне- и долгосрочные позиции экономики. Как только бюджетная консолидация станет неизбежной, экономика и инфляция резко затормозят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».