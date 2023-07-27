Африканский союз не устроили зерновые подачки Путина 1 27.07.2023, 19:11

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Страны настаивают на возобновлении сделки с Украиной.

Вопрос поставок зерновых для африканских политиков, приехавших на саммит в Петербург, – один из важнейших. Предложенные Владимиром Путиным бесплатные поставки зерна в шесть стран (которые можно считать друзьями России) – крохи по сравнению с общим российским экспортом и потребностями африканцев. Они настаивают на возобновлении сделки с Украиной.

Решение этого вопроса нужно «сделать приоритетом», сказал РИА «Новости» Азали Ассумани, председатель Африканского союза – организации, объединяющей все государства континента. Участники саммита намерены обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки, так как «последствия затрагивают весь мир, а особенно Африку в социально-экономических вопросах», отметил приехавший в Петербург Ассумани:

«На самом деле все в приоритете, если там [в Украине] опустят оружие, проблемы не будет. А пока этого не происходит, я думаю, что проблема зерновых и удобрений касается всех. Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим ее [зерновую сделку] с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение».

Поставки украинского зерна, даже если оно напрямую не экспортируется в Африку, позволяют удерживать рыночные цены на приемлемом уровне. Кроме того, часть зерна у Украины приобретает Продовольственная программа ООН, которая затем распределяет его среди жителей бедных стран. Между тем, с середины июля, когда стало очевидно, что Россия не продлит свое участие в зерновой сделке, цена пшеницы выросла более чем на 15%.

Особенно сильный скачок (рост доходил до 22%) произошел после того, как российские войска, начавшие беспрерывно обстреливать черноморские порты Одессу и Николаев, нанесли удар по речному порту Рени на Дунае. Дунайский маршрут в Румынию – альтернативный путь для поставок украинского зерна, экспорт по которому в Киеве собирались наращивать.

«Как ни забавно (и крайне символично), но как раз накануне саммита «Россия – Африка» Россия бомбит этот порт, что должно привести к еще большей нехватке еды и продовольственным кризисам в этих [т. е. африканских] странах», – говорит Джозеф Сигл, аналитический директор Африканского центра стратегических исследований в США.

Одновременно Путин заявил, что Россия «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».

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