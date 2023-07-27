Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины наступают на юге 27.07.2023, 19:44

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В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

В течение суток 27 июля в войне, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ, состоялось 30 боевых столкновений. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии Луганской области… На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе южнее Клещиевки, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки… На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка».

По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских военных.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы», – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары в районе Изюмского Харьковской области (купянское направление).

Также российская авиация нанесла удары в районе Белогоровки Луганской области, Курдюмовки, Белой Горы, Старомайорского и Нью-Йорка Донецкой области.

Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

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