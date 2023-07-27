В Докшицах судили «Лучшего работника транспорта» 1 27.07.2023, 19:47

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Валерий Шилко

Процесс вел судья Вячеслав Елисеенко.

В Докшицах за распространение «экстремистских» материалов судили водителя филиала «Докшицыводоканал» Валерия Шилко, которому в этом году присвоили почетное звание «Лучший работник транспорта». Детали процесса рассказала «Віцебская вясна».

Основанием для разбирательства стало распространение информации «Белсат» и «Страна для жизни» в соцсетях. Судья Вячеслав Елисеенко признал Валерия Шилко виновным по ч.2 ст. 19.11 КоАП и назначил общественные работы.

У мужчины также изъяли мобильный телефон, как «средство совершения преступления».

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