В Докшицах судили «Лучшего работника транспорта»1
- 27.07.2023, 19:47
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Процесс вел судья Вячеслав Елисеенко.
В Докшицах за распространение «экстремистских» материалов судили водителя филиала «Докшицыводоканал» Валерия Шилко, которому в этом году присвоили почетное звание «Лучший работник транспорта». Детали процесса рассказала «Віцебская вясна».
Основанием для разбирательства стало распространение информации «Белсат» и «Страна для жизни» в соцсетях. Судья Вячеслав Елисеенко признал Валерия Шилко виновным по ч.2 ст. 19.11 КоАП и назначил общественные работы.
У мужчины также изъяли мобильный телефон, как «средство совершения преступления».