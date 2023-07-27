Forbes: За время полномасштабной войны в Украине появилось более 40 тысяч новых компаний 3 27.07.2023, 19:54

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И 318 тысяч физических лиц – предпринимателей.

После полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрировалось около 41 тыс. новых компаний и 318 тыс. физических лиц – предпринимателей (ФЛП). Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном 24 июля.

Перед началом полномасштабного вторжения в стране было около 18 тыс. средних компаний и более 350 тыс. малых, из которых более 86% – микробизнес (до €2 млн), говорится в материале. Все они в итоге давали работу более чем 5 млн украинцам. Также до февраля 2022 года было зарегистрировано почти 2 млн ФЛП.

До войны Deloitte оценивала, что только 60% зарегистрированных компаний «реально работают», остальные – это «спящие» или фиктивные, созданные с целью оптимизации налогообложения.

Forbes, ссылаясь на данные Saturday Team, отмечает, что в 2022 году налоговые поступления от бизнеса превысили довоенные показатели на 7%. За четыре месяца 2023-го компании заплатили в бюджет на 15% больше, чем за этот же период 2021 года, говорится в статье.

Больше всего в Украине бизнесов, которые занимаются торговлей, промышленностью и недвижимостью.

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