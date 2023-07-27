США усилят контроль за соблюдением нефтяных санкций против РФ 27.07.2023, 20:21

Санкции против российской нефти начали действовать 5 декабря.

Вашингтон планирует усилить контроль за соблюдением санкций против российской нефти. Белый дом намерен «напомнить» владельцам танкеров, страховым компаниям и торговым домам об обязанности закупать нефть из РФ не дороже $60 за баррель. Об этом пишет Reuters.

Уже сейчас стоимость барреля из России превышает установленный Западом лимит. Вашингтон попытается убедить покупателей российской нефти придерживаться санкционных ограничений.

При этом администрация Джо Байдена будет придерживаться «мягкой тактики».«Первоначальный замысел со стороны Минфина — проявить мягкость, не ударять молотом по владельцам танкеров, а тихо принуждать письмами, телефонными звонками», — сказал источник, знакомый с позицией администрации.

По его словам, официальные лица будут общаться с представителями торговых домов, страховых компаний и со владельцами танкеров. Им напомнят, что необходимо сохранять все доказательства, что российская нефть была куплена по цене ниже $60 за баррель.

Собеседник агентства в администрации Байдена отметил, что такие разговоры с поставщиками услуг ведутся регулярно со дня вступления в силу санкций.

Санкции против российской нефти начали действовать 5 декабря. С этого дня страны Евросоюза за несколькими исключениями перестали закупать нефть из РФ, поставляемую по морю. В то же время начал действовать потолок цен на нефть, который запретил западным компаниям страховать и возить российские баррели, купленные дороже $60.

Последние две недели российская нефть марки Urals торговалась на уровне или выше этого лимита, пишет Reuters. По данным Минфина РФ, средняя стоимость Urals в первой половине июля составила $58 (данных за вторую половину месяца пока не публиковали).

Цена на нефть из России растет из-за сделок, которые РФ недавно заключила с Индией и Китаем без соблюдения ценового потолка, говорит Reuters источник в правительстве США. Эти страны не обязались соблюдать санкции против российской нефти, а РФ собрала большой флот из собственных танкеров, которые перевозят нефть без западных страховок.

Если стоимость Urals продолжит расти, Вашингтон может призвать другие страны G7 и ЕС поднять потолок цен на российскую нефть. Администрация Байдена стремится сохранить низкие цены на топливо, а угроза взлета цен на нефть помешает планам президентской кампании. Однако решение повысить ценовой потолок вызовет сопротивление со стороны восточноевропейских стран и американского парламента.

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