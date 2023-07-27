Польша, Литва и Латвия могут закрыть границы с Беларусью

Польша, Литва и Латвия могут закрыть границы с Беларусью4
- 27.07.2023, 20:40
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Глава МВД Польши назвал причину.
Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций «вагнеровцев» могут закрыть границы с Беларусью.
Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает The Guardian.
По его словам, если на границах Польши, Латвии или Литвы произойдут серьезные инциденты с участием наемников частной военной компании «Вагнера», то страны «обязательно предпримут совместные действия».
«Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы приведем к полной изоляции Беларуси», - отметил Каминьский.