ВСУ уничтожили полевой склада боеприпасов оккупантов на Бердянском направлении 27.07.2023, 21:01

Видеофакт.

Пример эффективного применения 155-мм кассетных боеприпасов нашими войсками на Бердянском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.

Южные окрестности Ровнополья. После удара (на кадрах из 00:49) происходит детонация полевого склада боеприпасов врага.

Артиллерийский удар наносили бойцы 31-й ОМБр, корректировали огонь воины 116-го и 110-го ОБТро.

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