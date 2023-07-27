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ВСУ уничтожили полевой склада боеприпасов оккупантов на Бердянском направлении

  • 27.07.2023, 21:01
ВСУ уничтожили полевой склада боеприпасов оккупантов на Бердянском направлении

Видеофакт.

Пример эффективного применения 155-мм кассетных боеприпасов нашими войсками на Бердянском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.

Южные окрестности Ровнополья. После удара (на кадрах из 00:49) происходит детонация полевого склада боеприпасов врага.

Артиллерийский удар наносили бойцы 31-й ОМБр, корректировали огонь воины 116-го и 110-го ОБТро.

на 01

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