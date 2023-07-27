ВСУ уничтожили полевой склада боеприпасов оккупантов на Бердянском направлении
- 27.07.2023, 21:01
Видеофакт.
Пример эффективного применения 155-мм кассетных боеприпасов нашими войсками на Бердянском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.
Южные окрестности Ровнополья. После удара (на кадрах из 00:49) происходит детонация полевого склада боеприпасов врага.
Артиллерийский удар наносили бойцы 31-й ОМБр, корректировали огонь воины 116-го и 110-го ОБТро.
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