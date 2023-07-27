Турция планирует перезапустить переговоры по вступлению в ЕС 1 27.07.2023, 22:06

Анкара заявила, что «смотрит на ЕС как на источник вдохновения для изменений».

Турция намерена перезапустить переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил глава министерства казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек на саммите в Австрии.

«Мы смотрим на ЕС как на источник вдохновения для изменений. Это лучший путь из всех возможных», — цитирует его Bloomberg.

Ранее о стремлении вновь запустить процесс по вступлению в ЕС заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе он призвал Испанию, председателя в Совете ЕС этого года, помочь активизировать процесс присоединения Анкары к Евросоюзу.

Турция стремится вступить в ЕС с 1980-х годов. Официальные переговоры начались еще в 2005 году, однако уже давно зашли в тупик. Причины разногласий — нарушение прав человека в Турции, отсутствие независимости судебной системы и разведка Анкарой энергетических ресурсов в оспариваемых водах вокруг Кипра. Кроме того, отношения с ЕС также были натянуты из-за преследования Эрдоганом политических оппонентов.

Шимшек отметил, что у Турции было «тяжелое десятилетие» из-за «внутренних и региональных проблем, травм и вызовов». «Возможно, мы сбились с курса», — признал он. Тем не менее страна планирует провести экономические и политические реформы, и в том, как они пройдут, ключ к прогрессу, считает министр.

Турция стремится восстановить экономику страны, которая переживает кризис на фоне сильной инфляции (на пике в октябре прошлого года она достигла 85,5%). После победы Эрдогана на выборах он назначил нового главу ЦБ — Хафизе Гайе Эркан, которая много лет работала в ведущих американских банках. На двух последних заседаниях регулятор повысил ключевую ставку с 8,5 до 17,5%. Это первый цикл повышения за последние два года.

Шимшек также занял пост главы Минфина после победы Эрдогана на выборах. Его назначение, как и приход Хафизе Гайе Эркан в ЦБ связывают с изменение курса экономики страны. Financial Times называла Шимшека «любимчиком» иностранных инвесторов, отметив, что экономист обладает большим авторитетом.

Перед тем как возглавить Минфин Шимшек выдвинул несколько условий Эрдогану, писал ранее Bloomberg. В частности, он потребовал дать возможность финансовым властям проводить независимую денежно-кредитную политику.

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