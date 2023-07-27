Украинские морпехи провели разминирование дороги с помощью беспилотника
- 27.07.2023, 22:18
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Видеофакт.
Бойцы подразделения «Грифон» 501-го батальона морской пехоты провели разминирование дороги с помощью беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
«Помните кадры из учебного полигона, где наши операторы БпЛА демонстрировали свое мастерство в разминировании территории? Сейчас уже можем увидеть кадры непосредственно боевой работы операторов подразделения «Грифон» 501-го батальона морской пехоты во время разминирования дороги с помощью беспилотника», - говорится в сообщении.