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В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с российскими туристами

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  • 27.07.2023, 22:54
  • 5,452
В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с российскими туристами

Одним из лозунгов протеста стало обращение к «русскому кораблю».

В порт Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами, в связи с этим у здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошел митинг протеста. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Mtavari.

Одним из лозунгов стало нецензурное обращение к «русскому кораблю», в акции приняли участие среди прочего активисты и представители политических партий. Участники сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.

Круизный лайнер Astoria Grande в четверг вечером отправился на два дня раньше графика под давлением местных протестующих.

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