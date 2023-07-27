В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с российскими туристами 4 27.07.2023, 22:54

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Одним из лозунгов протеста стало обращение к «русскому кораблю».

В порт Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами, в связи с этим у здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошел митинг протеста. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Mtavari.

Одним из лозунгов стало нецензурное обращение к «русскому кораблю», в акции приняли участие среди прочего активисты и представители политических партий. Участники сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.

Круизный лайнер Astoria Grande в четверг вечером отправился на два дня раньше графика под давлением местных протестующих.

The cruise ship #AstoriaGrande, which originated from Sochi, #Russia, and arrived at #Batumi Seaport early morning on July 27, departed the city earlier than originally scheduled, due to the ongoing protests. Initially, it was planned to leave on July 29. pic.twitter.com/iORyL882ki — ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) July 27, 2023

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