Генерал Тарнавский о наступлении ВСУ: Успех будет обязательно 2 27.07.2023, 23:22

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Александр Тарнавский

Любую оборону можно сломать.

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении Вооруженных Сил Украины на юге «обязательно будет». Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, на юге украинские войска преодолевают масштабные укрепления и минные поля россиян, а поэтому много задач приходится выполнять пехоте.

Он отметил, что не недооценивает оккупантов, которые показали свой профессионализм и не дали ВСУ быстро продвигаться.

«Любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и умелые действия. Украина медленно истощает своего врага. Россия не переживает из-за потери своих людей, а последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке», — сказал Тарнавский.

Генерал утверждает, что украинское командование еще не ввело в бой основные ударные силы.

«Медленно или нет, но наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели. Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал», — резюмировал военачальник.

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