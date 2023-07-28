В Украине ликвидирован командир бригады боевиков «Призрак» 28.07.2023, 0:07

Это их третий уничтоженный главарь.

Был ликвидирован командир батальона боевиков «Призрак» Артур Богаченко. Об этом сообщают российские пропагандистские источники, информацию также подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он опубликовал фото террориста Богаченко с подписью «успешно демобилизованный».

Батальон «Призрак» является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ.

Формирование было создано в 2014 году на оккупированной части Луганской области.

Пока неизвестны детали ликвидации Богаченко.

Он уже третий комбат «Призрака», который был ликвидирован или погиб.

Первый комбриг-коллаборант Алексей Мозговой был ликвидирован во время второго покушения на оккупированной территории Луганской области.

Рядом с его машиной взорвали отвлекающее взрывное устройство, а затем расстреляли машину боевика. Также погибли террористы из окружения Мозгового и местные жители.

В 2020 году в результате ДТП погиб еще один комбат боевиков – Алексей Марков. Это произошло в оккупированном Луганске.

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