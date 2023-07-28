Армия Конго заявила о вторжении в страну войск Руанды 28.07.2023, 1:13

Что известно.

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (FARDC) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. По версии конголезской стороны, армия соседней страны намерена «нарушить территориальную целостность» сопредельного государства и продолжить попытки дестабилизации. Коммюнике FARDC опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.

Отношения между странами обострились в январе 2021 года, после того, как повстанческая группировка «Движение 23 марта « начала активные боевые действия на востоке ДРК. В поддержке боевиков Конго обвиняет власти Руанды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».