Армия Конго заявила о вторжении в страну войск Руанды
- 28.07.2023, 1:13
Что известно.
Вооруженные силы Демократической Республики Конго (FARDC) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. По версии конголезской стороны, армия соседней страны намерена «нарушить территориальную целостность» сопредельного государства и продолжить попытки дестабилизации. Коммюнике FARDC опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.
Отношения между странами обострились в январе 2021 года, после того, как повстанческая группировка «Движение 23 марта « начала активные боевые действия на востоке ДРК. В поддержке боевиков Конго обвиняет власти Руанды.