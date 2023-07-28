Как сложились для белорусских футболистов первые матчи второго раунда еврокубков 28.07.2023, 2:31

БАТЭ разгромили, «Торпедо-БелАЗ» едва не спаслось с 0:3.

Три белорусских клуба продолжают выступление на европейской арене. 26 и 27 июля они провели первые матчи в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, передает «Зеркало».

В Лиге чемпионов борисовский БАТЭ, который в первом раунде преодолел сопротивление албанского «Партизани», крупно проиграл в гостях «Арису» из Лимассола — 2:6. Командой из Кипра руководит белорусский тренер Алексей Шпилевский. Ответный матч состоится 1 августа в Венгрии.

В Лиге конференций гродненский «Неман» «дома» (белорусы принимали соперника в Венгрии) победил «Бальцан» из Мальты — 2:0. Повторная игра пройдет 1 августа.

Наконец, все в той же Венгрии в Лиге конференций жодинское «Торпедо-БелАЗ» уступило команде АЕК из Ларнаки (Кипр) — 2:3. При этом после первого тайма торпедовцы проигрывали с разницей в три мяча. Ответный матч — 2 августа.

Напомним, что из-за санкций белорусские клубы должны проводить домашние игры без зрителей и на нейтральных полях.

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