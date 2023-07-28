Беспилотник атаковал Москву 1 28.07.2023, 7:34

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иллюстративное фото

Напуганный мэр российской столицы сообщил детали.

Ночью Москву якобы атаковал некий «вражеский беспилотник». Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора России Сергей Собянин, передает LIGA.net.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника», – сообщил российский чиновник.

По словам Собянина, беспилотник якобы был «сбит силами Министерства обороны РФ».

«Разрушений и пострадавших нет», – утверждает мэр Москвы.

Утром 24 июля 2023 года власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов на столицу России Москву.

Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.

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