Беспилотник атаковал Москву

Беспилотник атаковал Москву1
- 28.07.2023, 7:34
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Напуганный мэр российской столицы сообщил детали.
Ночью Москву якобы атаковал некий «вражеский беспилотник». Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора России Сергей Собянин, передает LIGA.net.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника», – сообщил российский чиновник.
По словам Собянина, беспилотник якобы был «сбит силами Министерства обороны РФ».
«Разрушений и пострадавших нет», – утверждает мэр Москвы.
Утром 24 июля 2023 года власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов на столицу России Москву.
Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.