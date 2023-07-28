Президент Египта показательно унизил Путина 4 28.07.2023, 7:38

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Позор главы Кремля показали на видео.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вынудил российского лидера Владимира Путина убивать время в пустой комнате для двусторонней встречи.

Как свидетельствует опубликованное в сети видео, он не спешил общаться с хозяином Кремля в рамках российско-африканского саммита, который проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге, передает ТСН.

Путин ждал африканского коллегу в холле с двумя пустыми креслами, за которыми расположены флаги Египта и России.

Похоже, что лидер «великой России» скучал в ожидании ас-Сиси: он ходил по залу, заложив руки за спину, рассматривал предметы на столе и растирал пальцы.

Президент Египта показательно унизил Путина.



Позор главы Кремля показали на видео:https://t.co/kzjdijpvxV pic.twitter.com/YQGFudw5tl — Сharter97.org (@charter_97) July 28, 2023

Российский диктатор не впервые унижается перед другими международными лидерами. В прошлом году президент Турции Эрдоган пошел поиграть с казахстанским лидером Токаевым в настольный теннис, пока Путин ждал его на запланированной встрече.

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