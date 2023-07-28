Россиян загнали в артиллерийский капкан на Купянском направлении 28.07.2023, 7:46

5,032

Войска РФ попали в «огневой мешок» с трех сторон.

Российские оккупанты продолжают наступление на Купянском направлении. Защитники Украины накрыли врага боеприпасами у Купянска, так что оккупанты сами попали в капкан.

Для «24 канала» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он отметил, что вблизи Купянска вообще не было никакого «прорыва» оккупантов.

Какая ситуация на Купянском направлении

Свитан отметил, что на Купянском направлении россияне прошли несколько километров западнее. Данный плацдарм ВСУ не удерживался в прямом смысле этого слова, поэтому линий обороны как таковых там не было.

«Просто этот плацдарм хорошо простреливался нашей артиллерией», – подчеркнул полковник запаса.

По его словам, там стоит определенное количество украинских батарей, перекрывающих такие плацдармы перекрестным огнем. Любой выход оккупантов за линию их нынешнего пребывания вызывает огонь сразу с трех сторон – во фронт и с флангов.

Боевые действия вблизи Купянска

Полковник запаса объяснил, что означает «большой прорыв» россиян вблизи Купянска, о котором они начали заявлять. Российские захватчики прошли на несколько километров, углубились в линию обороны ВСУ.

«Мы подождали, пока они туда втянутся, а затем накрыли боеприпасами, включая и кассетными», – сказал Свитан.

Так что, заметил он, «вообще не стало никакого «прорыва».

«Мы там тоже пока не находимся, потому что нет смысла. Это такой участок, который можно и нужно удерживать с помощью артиллерии», – отметил полковник запаса.

Если, по его словам, россияне вот так будут бродить и попадать под удары ВСУ, то это будет ловушкой, артиллерийским капканом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».