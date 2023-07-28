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Орша под водой: ливень затопил город и автобусы

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  • 28.07.2023, 8:06
  • 3,740
Орша под водой: ливень затопил город и автобусы

Небывалое наводнение показали на видео.

Вчера Орша столкнулась с непогодой. Сильный дождь превратил улицы в реки, мешая движению транспорта, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Некоторые машины застряли в воде по фары. Даже пассажиры городского автобуса оказались в затруднительном положении, так как вода затекала в салон.

Люди были вынуждены стоять по щиколотку в воде, пока автобус не добрался до конечной остановки.

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