ВСУ захлопывают ловушку: россияне хотят бежать из Бахмута 1 28.07.2023, 8:10

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Но командование решило запереть их в «котле».

Ситуация на Бахмутском направлении действительно интересна. Оккупантам чрезвычайно важен Бахмут с политической точки зрения, поэтому они не могут оттуда просто уйти.

Об этом «24 каналу» рассказал экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий. По его словам, россияне попали в своеобразную ловушку в Бахмуте. И все из-за того, что у них не все решения принимают военные.

Как отметил Дикий, с военной точки зрения оккупантам было бы целесообразно просто уйти из Бахмута, чтобы не получить худших проблем. Но они банально не могут этого сделать.

«Захватчики около 10 месяцев брали этот «Артемовск» и положили там десятки тысяч оккупантов. Это буквально была единственная их «победа» за столь длительное время. И они не могут просто взять и уйти оттуда так быстро.

Это для них станет пропагандистской катастрофой. Поэтому и у них есть приказ любой ценой держать «Артемовск». Они подтащили туда 50 тысяч резервов. Забирали даже с самого критического направления – Запорожского. Сейчас нам не столь важно взять Бахмут, как продолжать его еще некоторое время брать», – заметил Дикий.

Бахмут работает как ловушка для оккупантов. Они продолжают бросать туда резервы вопреки военной логике. А украинские военные постепенно уничтожают боеспособные подразделения россиян.

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