Альянс нищих изгоев 1 Александр Коваленко, «Апостроф»

28.07.2023, 8:23

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Александр Коваленко

Зачем Шойгу полетел в Северную Корею.

Сергей Шойгу на официальной встрече с руководством КНДР, внимательно читая с листа, назвал Пхеньян важным партнером России. Диктатор Ким Чен Ын встретился с Шойгу, проведя для него экскурсию по оборонной выставке, продемонстрировав баллистические ракеты и также пообещав укреплять отношения.

Дипломатические реверансы завершились тем, что Шойгу передал главарю Северной Кореи письмо от Владимира Путина, добавив, что его встреча с Кимом якобы углубила «стратегические и традиционные» отношения между Москвой и Пхеньяном.

За всеми этими расшаркиваниями и ракетными выставками скрывается крайне неприятный для российского командования факт - оккупационному контингенту критически не хватает боеприпасов, а своими силами Кремль эту проблему не может решать своевременно и в полном объеме. Приходиться искать на стороне, и КНДР для решения столь важной задачи кажется уместным поставщиком.

У Северной Кореи есть относительно широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии, так как большинство из этих экземпляров - советско-китайская техника с соответствующей унифицированной спецификацией.

У КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте Чхонма-хо, стволы 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация Согнун-915) под выстрелы 115-мм и 125-мм. Также у северокорейцев есть обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждается российское Минобороны.

Помимо ствольной артиллерии КНДР может посодействовать россиянам в поставках 122-мм РСЗО – аналоги БМ-21 «Град» и до 10 тыс минометов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. В них оккупанты также испытывают необходимость.

С одной стороны, у КНДР довольно обширная номенклатура, а также запасы боеприпасов к танкам и артиллерии, но есть ряд проблем. Прежде всего, логистических, так как единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост «Дружба», то есть – всего лишь одна транспортная артерия.

Северная Корея сейчас переживает техногенный коллапс, ставший следствием технологической деградации, в результате чего транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток круглосуточно курсирующих эшелонов с вооружениями и БК. Вдобавок у КНДР даже нет необходимого количества эшелонов.

Важно иметь в виду, что дефицит снарядов в зоне боевых действий в Украине у минобороны РФ стал возникать, не когда боеприпасы стали заканчиваться, чего окончательно никогда не произойдет, а именно когда существенно увеличивалось плечо подвоза боекомплекта. Это был первый фактор, сигнализирующий о нарастающей проблеме. Следующая причина – активная работа ВСУ по складам россиян в их как бы тылу на оккупированной территории. Сейчас в оккупированном Крыму, например, буквально каждый день полыхают склады с БК.

В итоге получается, что у россиян сейчас основной поток боекомплекта идет уже даже не из Центрального военного округа, а в основном с Восточного ВО - из Улан-Удэ, от которого около 6 тыс км до границы с Украиной. От границы с КНДР еще дальше – около 10 тыс. км.

Боеприпасы из КНДР будут преодолевать именно этот путь – более 10 тыс км до линии фронта в Украине. Соответственно, визит Шойгу не решает проблему с плечом подвоза, даже если сторонам получится договориться.

Возникает встречный вопрос, станет ли само по себе общее количество снарядов решающим фактором? Приведу ситуативный пример: допустим идет эшелон из 10 вагонов, который может перевезти в среднем 500 тонн БК чистого веса, и без учета объемов снарядов в ящиках. Если учитывать объем в ящиках, то перевозимый груз будет намного меньше, но давайте чистый вес - по максимуму. Возьмем для примера снаряд калибра 152-мм. Его вес 43-46 кг, но для простоты расчета округлим до 50 кг. В итоге, один такой эшелон это примерно 10 тыс выстрелов. По состоянию на сегодня россияне в сутки осуществляют в среднем 15-20 тыс выстрелов. То есть, эшелон будут гнать за более чем 10 тыс километров, дабы потом расстрелять весь доставленный БК за полдня?

Плохая новость для россиян заключается в том, что в последний раз в РФ из КНДР фиксировался эшелон в составе всего трех вагонов. Для них сейчас даже 10 вагонов в эшелоне – это уже будет достижение.

Если смотреть на ситуацию без эмоций с холодным расчетом, то ведомство Шойгу находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из КНДР боеприпасы, дабы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск на линии соприкосновения. В итоге такие поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, а лишь ситуативно, но не полностью решат проблемы минобороны РФ с растущим дефицитом БК. К тому же большой вопрос, какого качества будут северокорейские снаряды, если они вообще будут.

Александр Коваленко, «Апостроф»

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