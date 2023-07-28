«Фронт рухнул, но пока это скрывают» 28.07.2023, 8:44

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Российских пропагандистов охватила паника из-за освобождения ВСУ Старомайорского.

ВСУ окончательно зачистили от армии РФ населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Сперва защитники Украины прорвались на северные окраины села и закрепились там, однако подразделения ВС РФ некоторое время удерживали южную часть, передает dialog.ua.

27 июля в Z-пабликах появилась информация, что захватчики окончательно потеряли контроль над территорией.

«Потеря Старомайорского означает также необходимость покинуть соседнее с ним Урожайное, что откроет противнику дорогу на Старомлиновку, которая выступает ключевым узловым опорным пунктом ВС РФ на данном направлении», - пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Еще один российский военный пропагандист уверяет, что фронт на Донбассе рухнул, однако пока военное командование РФ скрывает эту информацию.

«Учитывая, что серую зону они (ВСУ – ред.) прошли, а там минимум 3 километра минных полей и окопов, то в принципе уже действительно пора подтягивать основные резервы», - уверяет Z-военкор.

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