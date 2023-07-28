«Это вообще не к нам: как можно запретить человеку уволиться?» 1 28.07.2023, 8:54

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Сельхозпредприятия начали саботировать распоряжение Лукашенко.

На селекторном совещании 21 июля, посвященном уборочной кампании, Александр Лукашенко признал серьезные проблемы с кадрами в аграрном секторе Беларуси. При этом решить проблемы, которые накапливались не один год, власти собираются радикальным образом, запрещая увольняться с сельхозпредприятий, передает Deutsche Welle.

Без разрешения чиновников уволиться будет нельзя?

По мнению Александра Лукашенко, настало время навести порядок с кадрами в сельском хозяйстве: «Ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя».

Кроме того, он озвучил требование, из которого следует, что в аграрном секторе страны фактически вводится запрет на увольнение без решения председателя райисполкома. «Уволился - никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную», - заявил Лукашенко.

Требование касается и чиновников в регионах, которые тоже не могут «бросить» работу по собственной инициативе. При этом уборочная кампания объявлена «всенародным делом», а нехватку кадров власти собираются компенсировать с помощью трех тысяч механизаторов.

Где их найти? Лукашенко обязал председателей облисполкомов совместно с промышленными предприятиями предоставить предложения и планы. «Знаю, многие мужики, особенно те, кто родом из села, специально берут отпуска на июль и устраиваются работать комбайнерами, чтобы заработать хорошие дополнительные деньги для своих семей», - рассказал Александр Лукашенко.

В аграрных вузах - недобор студентов

О серьезных кадровых проблемах в сельском хозяйстве страны свидетельствует и тот факт, что аграрные вузы Беларуси вынуждены объявить дополнительный набор на упрощенных условиях. Так, абитуриентам, имеющим целевое направление, не надо будет сдавать вступительные экзамены. При этом студентам обещают ежемесячную гарантированную доплату от организации, куда после учебы надо будет отправиться на отработку.

Однако даже такие льготные условия, похоже, не выглядят заманчивыми. Дополнительный набор длится до 27 июля включительно, но уже сейчас в вузах признают, что полностью выполнить план по набору студентов не получится. К примеру, в Гродненском аграрном университете за сутки до окончания приема документов по специальности «Производство продукции животного происхождения» было подано 25 заявлений на 82 бюджетных места.

Еще хуже ситуация в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, в которой когда-то учился Александр Лукашенко. Так, на 266 мест на агротехнологическом и биотехнологическом факультетах было подано 124 заявки. По специальности «Производство продуктов растительного происхождения» заполнена лишь треть мест.

Не скрывает наличие проблем с кадрами и министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло. По его словам, получив «аграрные» дипломы, только 52% выпускников вузов остается работать на селе после обязательного распределения.

«Надо показать молодежи все лучшее, что есть в сельском хозяйстве, чтобы у ребят не складывалось впечатление: «Ай, там грязь, какой-то беспорядок», - заявил глава Минсельхозпрода.

При этом сам Игорь Брыло в ближайшее время может покинуть министерский пост. Его отставку во время селекторного совещания уже проанонсировал Александр Лукашенко.

Есть работа и жилье, но платят мало

Главной причиной дефицита кадров в сельхозпредприятиях Беларуси остается низкий уровень доходов. Как рассказали в отделе кадров одного из хозяйств в Витебской области, там готовы принять на работу доярок и животноводов, но обещают зарплату в 554 белорусских рубля (примерно 165 евро).

«Мы честно говорим, что других доплат пока не будет, но можем предоставить служебное жилье, за которое платить не надо», - говорит собеседница DW.

В еще одном хозяйстве этого же региона срочно ищут ветеринарного врача и, помимо жилья, гарантируют заработок от 2500 белорусских рублей (750 евро): «Зарплату готовы обсуждать, она может быть и выше, если человек заинтересован остаться у нас хотя бы на пару лет».

В сельхозпредприятии в Кобринском районе Брестской области сообщили, что им нужны работники как в поле, так и на ферме, а платить намерены в диапазоне 1200−2200 рублей (360-660 евро).

Как выяснилось, в хозяйстве имеют опыт найма на работу граждан Украины, которые трудились здесь вахтовым методом. «Приезжали бригады из соседних украинских сел, занимались прополкой, сбором урожая, вели дела на ферме - нас такой подход устраивал», - отметили в агропредприятии. Сейчас там с грустью констатируют, что пандемия, а теперь война в Украине вынуждают искать новые варианты для поиска работников.

В деревообработке тоже угрожали запретами

Поможет ли удержать кадры запрет на увольнение? «Это вообще не к нам: как можно запретить человеку уволиться - что за «крепостное право» такое?» - удивились в одном из сельхозпредприятий.

В отделе кадров хозяйства пояснили, что жесткие обязательства касаются, прежде всего, молодых специалистов, которым надо отработать после вуза. Но даже у них есть немало легальных возможностей сменить место работы раньше положенного срока.

О том, что значат угрозы запрета на увольнение, не понаслышке знают работники деревообрабатывающей отрасли Беларуси. В 2012 году Александр Лукашенко, посещая «Борисовдрев», остался недоволен темпами модернизации деревообрабатывающих предприятий.

«До окончания модернизации и реконструкции запрещается увольнение работников, - говорил тогда Лукашенко. - Работник не может уволиться с этого предприятия без разрешения руководителя. Отпустит - пусть уходит, не отпустит - должен работать. За нарушение - на принудительные работы».

По словам инженера одного из деревообрабатывающих предприятий, серьезных последствий те громкие заявления не имели. «Знаю несколько случаев, когда людей не увольняли прямо сейчас, если это толковый специалист, - вспоминает мужчина. - Но проходило время, и удерживать принудительно не было никакой возможности».

Инженер считает, что нынешнюю угрозу запретить увольняться следует воспринимать так же: «Если нет материальных стимулов оставаться на селе, то люди будут уезжать - и хорошо, если в белорусские города, а не за границу».

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