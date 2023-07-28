В оккупированном Шахтерске ракетами разгромили нефтебазу РФ 28.07.2023, 9:06

Город сотрясли мощные взрывы.

Во временно захваченном войсками России Шахтерске в Донецкой области в ночь на 28 июля прогремели мощные взрывы, на месте начался сильный пожар. Оккупационная «администрация» города подтвердила прилеты по нефтебазе, передает obozrevatel.com.

Кадры с места события публиковали в местных Telegram-каналах. «Бавовна» в оккупированном населенном пункте произошла около трех часов ночи.

Взрывы были такой мощности, что, по данным очевидцев, в домах Шахтерска дрожали не только окна, но и стены.

Инцидент прокомментировали в фейковой «администрации» Шахтерска. Там заявили, что возгорание произошло на территории нефтебазы.

Также представители оккупационных войск пожаловались, что пожар возник «в результате ракетного удара».

«28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», – говорится в сообщении.

Шахтерск расположен в Горловском районе Донецкой области. С апреля 2014 года город находится под контролем террористической группировки «ДНР».

Важно уточнить, что Шахтерск находится примерно в 50 км от территорий, подконтрольных украинской армии. Для удара по объекту россиян в городе могла использоваться, в том числе, РСЗО HIMARS или ее аналог. Возможен также удар ракетами Storm Shadow.

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