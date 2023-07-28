«Беларуская выведка»: Пригожин «донес» на Лукашенко во время встречи с Путиным 9 28.07.2023, 9:13

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Евгений Пригожин

Кремль может отомстить диктатору.

Кремль не до конца простил Лукашенко, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— Стало известно, что одной из тем на встрече с Путиным стало обсуждение вариантов перекрытия западных границ. Наши источники сообщили, что Польша и Литва рассматриваются Кремлем как потенциальные драйверы изоляции.

Российская сторона заверила, что работает «над Латвией и Эстонией». Финские границы рассматриваются в плане перекрытия в последнюю очередь.

Путин на переговорах попросил Лукашенко снизить градус риторики, так как с помощью трафика частных лиц через польско-литовско-латвийскую границу обеспечивается нелегальная доставка микроэлектроники и других чувствительных для оборонки ресурсов. Лукашенко, в свою очередь, пытался на будущее выторговывать экономические компенсации на случай, если Путину понадобится перекрыть западное направление границы.

В целом, итоги трехдневного рандеву признаются обеими сторонами «посредственными». Источники, близкие к визиту, сообщают, что прием был «теплым» лишь на картинке для ТV…

Никаких конкретных договоренностей. Все в стадиях обсуждения. У окружения Лукашенко сложилось впечатление, что визит носил сугубо «примирительный» характер» после «пригожинского яблока раздора».

Во властных коридорах ходят слухи, что Пригожин что-то «донес» на Лукашенко во время встречи с Путиным, что вызвало линию напряжения между Минском и Москвой.

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