Шойгу напрасно виляет хвостиком 2 Альфред Кох

28.07.2023, 9:23

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Альфред Кох

Фото: Гордон

«Прогиб года» не засчитан.

Прошел один год и сто пятьдесят три дня войны. На фронте что-то происходит. Но давайте по порядку. Вчера NYT опубликовала большой материал, в котором со ссылками на анонимные источники в Пентагоне сообщила, что Украина определилась с главным направлением удара и стягивает туда свежие части, то есть те самые резервные бригады, которые оснащены и обучены по стандартам НАТО.

NYT даже назвала конкретное место, откуда начнется украинское генеральное наступление. Это направление от Орехова, через Роботино, на Токмак и далее - на Мелитополь. Мол все решено, и все ставки сделаны.

И действительно, ISW подтверждает, что ВСУ медленно но верно продвигаются восточнее Роботино. А судя по картам это значит, что они преодолели минные поля и вышли непосредственно к первой линии обороны и даже, возможно, уже ее прорвали.

Но мало этого! ВСУ взяли Старомайорское на Бердянском направлении. И это означает, что дорога на Старомлиновку открыта. А это тоже уже рубеж первой линии обороны россиян. А за этой линией - Волноваха и Мариуполь.

То есть по меньшей мере на двух направлениях (не на одном!) ВСУ практически преодолели зону минных полей и вышли непосредственно к российским позициям.

Это принципиально отличается от картины, которую нарисовала NYT. Ведь наличие двух, а не одного, равноценных направлений на которых можно развивать наступление, заставляет противника разбрасываться резервами и метаться от одного направления к другому, пытаясь затыкать этими резервами дыры в обороне. При этом россияне до самого конца так и не будут знать, где же, все-таки, произойдет главный удар.

Мне кажется (хоть я и не военный эксперт), что это все очень позитивно. Впрочем, может я и выдаю желаемое за действительное. Но, судя по комментариям специалистов, так все и выглядит на самом деле.

Шойгу сегодня в Пхеньяне вилял хвостиком и клянчил снаряды. Не зная как ублажить молодого Кима, он не придумал ничего лучше, как назвать северокорейскую армию сильнейшей в мире. Думаю, он смело может претендовать на звание «Прогиб года».

Кстати, о возможностях Северной Кореи. Тут по сети ходит оценка, которую дал в эфире у Соловьева некий Владимир Хрусталев, который назвался экспертом по ракетно-ядерной программе КНДР. Так вот он заявил, что северокорейская артиллерия может выпускать 250-500 тыс. снарядов калибра более 100 мм в час.

Я тут немного посчитал и вот к каким выводам пришел. Итак, 100 мм снаряд весит около 5 кг. А 152 мм - 46 кг. То есть средний вес снаряда калибром от 100 мм и выше составляет примерно 25 кг. Соответственно, согласно оценке этого эксперта северокорейская артиллерия в состоянии выпустить от 6 до 12 тыс. тонн снарядов в час, или в среднем 240 тыс. тонн в сутки.

Таким макаром, выпуская каждые четверо суток по миллиону тонн снарядов, они за месяц выстрелят около 7,5 млн. тонн. Это полная утопия, поскольку на своем пике (в 1990 году) черная металлургия Северной Кореи выплавляла около 3,5 млн. тонн стали в год! То есть даже если предположить, что вся (!) сталь шла на изготовление снарядов, то ее годового производства едва хватило бы на две недели стрельбы.

Можно смело утверждать, что в мире нет ни одной страны, способной выстреливать полмиллиона артиллерийских снарядов в час. В прошлом году, самый разгар боев за Северодонецк, российская артиллерия выстреливала около 80 тыс. снарядов в сутки. Все мировые СМИ писали, что это непревзойденный результат для такого узкого участка фронта.

Для примера сообщу, что во Второй Мировой войне Красная Армия выстреливала значительно больше немецкой, в среднем около 300 тыс. снарядов в сутки. Но это на всем протяжении фронта. Сравните с хрусталевской оценкой северокорейских возможностей в полмиллиона выстрелов в час.

Так что зря Шойгу виляет хвостиком. Нет там и близко таких запасов, о которых он мечтает. Всю эту северокорейскую артиллерию из го**а и палок никто никогда толком не испытывал и эти их арсеналы не проверял. Сдается мне, что все это давно сгнило и заржавело. И вообще у них там опять голод и они траву жрут.

Еще украинские СМИ пишут, что северокорейские снаряды уже давно применяются россиянами в этой войне. А это значит, что поставки уже идут и если и была возможность их нарастить, то это давно уже сделано.

А вот ВСУ начиная с августа будут получать все больше и больше снарядов. Об этом пишут и немецкие и американские источники. Судя по всему, западный ВПК начинает раскручивать свои мощности. Прибавьте к этому еще и то, что ВСУ за счет большей дальности и точности своей артиллерии намного эффективнее выбивает российские склады с боеприпасами и сами орудия.

Как хотите, а я не сомневаюсь, что враг будет разбит и победа будет за нами. Тем более, что наше дело - правое!

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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