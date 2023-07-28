Фридман: Ответ Франции за переворот в Нигере может прилететь и по Беларуси 3 28.07.2023, 9:33

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Александр Фридман

Это будет иметь серьезные последствия.

Военные в Нигере объявили о свержении президента Мохамеда Базума, о приостановке действия конституции и всех государственных институтов, а также о закрытии границ страны на западе Африки.

По национальному телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман, в этот момент он был в окружении еще девяти военнослужащих в форме:

— Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете. Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере.

О ситуации в Нигере и эхе этих событий в Беларуси «Филин» поговорил с политическим обозревателем Александром Фридманом.

— В чем заключается значение Нигера для Запада? И кто может стоять за организацией переворота?

— Если говорить о Западе, то здесь мы, конечно, должны отличать интересы Франции и всех остальных стран. Это очень сложный, проблематичный регион, здесь действуют различные террористические группировки. Кроме того, страна соседствует с Мали, где недавно на протяжении года произошло два военных переворота.

Это и тот регион, откуда в Европу идет нелегальная миграция. Здесь действуют российские силы. Это и Буркина-Фасо, и Мали, и Центральноафриканская Республика.

Нигер же до недавнего был последней в регионе страной с более-менее демократично избранным президентом, которого очевидно поддерживал Запад. Сюда шли инвестиции — и в армию, и в полицию, в безопасность страны. Сюда было вложено много средств.

Это то, что касается политической составляющей. Для Франции же это особая история. В первую очередь в плане ресурсов, которыми располагает Нигер. Местные урановые рудники — это очень важный источник для французской энергетики.

Нужно отметить, что вся эта урановая индустрия в Нигере имеет противоречивую репутацию. Были многочисленные публикации и фильмы на эту тему. О том, в каких сложных условиях там работает персонал, как это влияет на их здоровье, о высокой смертности среди работников.

Но энергетика Франции, прежде всего атомная, очень сильно зависит от Нигера. Поэтому Париж всегда делал ставку на хорошие отношения с этой страной, на свое влияние здесь.

А сейчас для Франции наступил опасный момент, так как Нигер остался единственной в этом регионе бывшей французской колонией, сохранившей с ней нормальные отношения. Потерять в данный момент свои позиции в Нигере для Парижа просто фатально.

Фатально в плане экономики, но и также в целом с точки зрения африканской политики президента Макрона — и без того не самой удачной. Так как никогда еще, наверное, отношения Франции с ее бывшими колониями не были такими неудачными.

Из ЦАР французов фактически вытеснили, сейчас там сильное влияние России в лице «вагнеровцев». Такая же картина наблюдается и в Мали. И сейчас мы подходим к Нигеру.

Если там просто сменится власть, а военные перевороты для Африки — типичная картина, просто в последние годы их стало меньше по сравнению с концом ХХ века, если при этом кардинально не сменится политическая ориентация страны, то для Франции и других западных стран это не принесет больших проблем. Они и раньше сотрудничали с военными в Африке.

Но если это не банальные финансовые разборки, как об этом сейчас пишут в западной прессе, если за этим стоят «пригожинцы» и вскоре тут случится быстрый заход России, то для Франции это станет огромной проблемой, а для Макрона — крупнейшим поражением во внешней политике за последние годы.

— Нигерийской делегации нет на саммите «Россия-Африка». Чем еще привлек ваше внимание этот форум?

— Мы все видели фотографии, которые говорят о том, что Евгений Пригожин также присутствует сейчас в Санкт-Петербурге, где проходит саммит. Это еще раз показывает, где находятся его главные интересы.

Действительно, делегации Нигера на саммите в этом году нет. И это также очень важный аспект. Нигерийское правительство — одно из самых прозападных в Африке. А всего на этот форум принципиально не отправили своих делегатов пять африканских стран.

Очевидно, что Пригожин на саммите пока не решает никаких вопросов, связанных с Нигером. Но при этом здесь на высоком уровне представлены режимы, которые в Африке можно назвать пророссийскими. Например, Мали.

Но то, что Пригожин присутствует на форуме, говорит о том, что главным для «вагнеровцев» сейчас является африканский вектор.

— Вы пишете о том, что история с нигерийским переворотом может затронуть и Беларусь. Не могли бы вы подробнее рассказать, каким образом это может случиться?

— Если мы будем исходить из того, что в этих событиях поучаствовали «вагнеровцы», либо если они захотят зайти туда, то нужно помнить, что Нигер — большая страна, там многое придется сделать.

Я не исключил бы, что в таком случае ЧВК «Вагнер» значительно сократит свое присутствие в Беларуси, направив своих людей туда. Ведь с точки зрения экономических, да и геополитических интересов Нигер им может быть куда привлекательней, чем граница с Польшей или Литвой.

И если у них появится возможность реально выбить оттуда Запад, Францию — главного их конкурента в этом регионе, они этой возможностью воспользуются, наплевав на все договоренности с Лукашенко.

И в данном случае я рассматривал бы в совокупности политику Парижа и в отношении помощи Украине, и в отношении к Беларуси, а также этот африканский аспект. Франция уже получила целый букет неприятностей от российских наемников в Африке.

Сейчас может быть еще хуже.

И если негативный для французов сценарий будет реализован, нужно будет ждать ответа. И в отношении «вагнеровцев», часть которых находится в Беларуси, и в отношении режима Лукашенко.

Позиция Парижа может стать более радикальной. Напомню о словах Макрона, произнесенных в начале лета на саммите в Братиславе: мол, Беларусь не участвует в войне напрямую, на ее территории все относительно стабильно и эту стабильность нужно сохранить.

Сейчас же мы имеет другую реальность. Мы имеем ситуацию, когда на территории Беларуси базируются «вагнеровцы», фактически враги Франции, которые вредят ее интересам. На беларусской территории разместят российское ядерное оружие. Поэтому позиция Франции может измениться.

Она может стать более радикальной и в плане более жестких санкций, и в отношении военных последствий. Кто знает, как все будет дальше развиваться? Чем дольше наемники будут находится в Беларуси, тем больше возможностей у Запада появится для нанесения удара по ним.

Я уже не раз на этой неделе на разных площадках размышлял над тем, что будет, если «вагнеровцы» все же совершат какую-то вооруженную провокацию на границе с Польшей или Литвой.

Понятно, что в таком случае прямой ответ НАТО маловероятен, ведь удар альянса по лагерю наемников в Беларуси откроет прямой путь к мировой войне, ядерной войне.

Но такие же удары может нанести, например, Украина. В этом случае эскалация неизбежна, но это будет другой уровень. И в случае, если в Нигере обнаружится российский след, Франция захочет ответить. Сама она этого не будет делать, но у нее есть украинский партнер.

— То есть, ответит, но не своими руками.

— Да, не своими. Я тут полностью уверен, что если что-то будет предприниматься в отношении российских наемников на территории Беларуси, то НАТО будет относиться к этому приблизительно так, как и к украинским ударам по территории России.

В таких случаях американцы и европейцы говорят, что не поддерживают такие меры, но при этом они не говорят, что осуждают их.

Я думаю, если в Нигере подтвердится участие России, это значительно продвинет дискуссию о признании «вагнеровцев» международной террористической организацией.

А если это международные террористы, которые обосновались в Беларуси, то это совершенно другой разговор и другие подходы. Все это может иметь серьезные последствия.

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