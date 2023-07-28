Как в российской армии издеваются над своими: детали шокируют 9 28.07.2023, 9:40

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В распоряжение журналистов попало содержимое телефона ликвидированного под Бахмутом оккупанта.

Российская армия, когда-то претендовавшая на звание «второй в мире», эпически провалилась, начав войну с Украиной. Военные РФ повергли в шок весь цивилизованный мир своей жестокостью. Детали, о том, что происходит в российской армии, среди «своих» – более жуткие за сценарии фильмов-ужасов, сообщает «24 канал».

В распоряжение журналистов «24 канала» попали два видео – с телефона вагнеровца, ликвидированного на Бахмутском направлении. Жуткие кадры сняли зимой и весной 2023 года. Они ярко иллюстрируют, какое варварство происходит во «второй армии мира».

Видео не публикуются по этическим соображениям.

На кадрах изображено, что сделали с вагнеровцем его «товарищи». Оккупанта сначала долго пытали, а потом – убили. Тело врага напоминает решето – из-за количества ножевых ранений. Мороз только усугублял страдания. Кроме того, этому вагнеровцу, очевидно, еще живьем подожгли бороду и обсмалили волосы. Возможно, таким способом варвары пытались его «согреть».

Расправа над вагнеровцем произошла в январе этого года. Убийство совершили 6 вагнеровцев. Впоследствии виновных «наказали». Процесс снимался на видео.

На втором видео видно, как вагнеровцы издеваются над группой «товарищей». Одного из «подопытных» заключают в яму. Первого из них бросают туда, а других заставляют прыгать прямо на него.

Что происходит дальше, не снято. В то же время можно предположить, что эти вагнеровцы, точнее их тела, до сих пор находятся в той яме.

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