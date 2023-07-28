Вода камень точит 28.07.2023, 10:17

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Александр Коваленко

СОУ уже вплотную упираются во вторую линию обороны российских войск.

Методичная работа Сил обороны Украины в районе Старомайорского привела к тому, что 127 МСД, которую командование РОВ подорвало из «комфортных» окопчиков, внезапно утратила боеспособность, а у 60 ОМСБр случился очень жёсткий дезморал, отмечает известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

И это немного раскрывает туман войны.

С учётом ослабления 127 МСД и утратой боеспособности 60 ОМСБр возникает насущный вопрос, а что же фланги?

По флангам очень сильно в районе Приютного страдает 71 МСП, который не так давно пришлось очень быстро доукомплектовывать из-за утраты боеспособности. Кроме того, там вкопались упёртые из 247 ДШП.

Однако, рано пока говорить о том, что вот мы уже в Урожайном, а за ним в Заветном Желании, а там и Старомлиновка со дня на день как вернётся в состав свободной Украины.

Думаю, что так можно будет говорить не только после того как будут выравнены фланги, но и после того, как очень важная высота в Керменчике будет наша.

СОУ в данном секторе не просто приблизились, он буквально вплотную уже упираются во вторую линию обороны РОВ - основную и на сдерживание этого давления оккупантам пока ещё есть чем отвечать. Ведь вторая линия это преимущественно скопление «железа» и та его часть, которая была сэкономлена - задействуется.

Например, в том же Кременчике нужно будет перемолоть подразделения 5 ОТБр. У приютного нас ожидают морпехи из 336-й ОБр МП и мотострелки из 34 ОМСБр. А самой Старомлиновке засела 136-я ОМСБр.

Поэтому, не стоит ожидать слишком быстрых результатов. Тактика СОУ очевидна.

Продвигаясь и занимая новые позиции, мы начинаем процесс обескровливания противника без открытых лобовых атак. В результате монотонной и методичной работы артиллерии и всех средств поражения, полки и дивизии РОВ теряют боеспособность. Когда она становится критически низкой...

Не торопим события, всё идёт по плану. Оккупанты с июня не смогли удержать в коротко-срочной перспективе ни одной позиции и ни одного населённого пункта на Юге. Это всё говорит о том, что не смотря на их не имеющую аналогов в истории (и это не сарказм) оборону и минирование, остановить СОУ они не могут.

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