ВСУ обратили в бегство 83-ю бригаду российских ВДВ под Бахмутом: мощное видео 1 28.07.2023, 10:22

3,792

Украинские военные показали, как освобождают территорию.

Украинские штурмовики провели успешную операцию на Бахмутском направлении, освободив больше километра территории. И это несмотря на то, что оккупанты плотно кроют позиции ВСУ артиллерией.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«В ходе операции освобождены 1200 метров украинской территории, взяты в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага», - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, россияне пробовали контратаковать, но неудачно: часть личного состава сбежала, остальные - уничтожены.

И это при том, что россияне плотно кроют артиллерией позиции штурмовиков, а территория на подступах к враждебному расположению тщательно заминирована.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».