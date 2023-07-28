ВСУ обратили в бегство 83-ю бригаду российских ВДВ под Бахмутом: мощное видео

ВСУ обратили в бегство 83-ю бригаду российских ВДВ под Бахмутом: мощное видео1
- 28.07.2023, 10:22
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Украинские военные показали, как освобождают территорию.
Украинские штурмовики провели успешную операцию на Бахмутском направлении, освободив больше километра территории. И это несмотря на то, что оккупанты плотно кроют позиции ВСУ артиллерией.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
«В ходе операции освобождены 1200 метров украинской территории, взяты в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага», - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, россияне пробовали контратаковать, но неудачно: часть личного состава сбежала, остальные - уничтожены.
И это при том, что россияне плотно кроют артиллерией позиции штурмовиков, а территория на подступах к враждебному расположению тщательно заминирована.