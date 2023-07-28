В Гомеле ГАИшники брутально задержали женщину-водителя 9 28.07.2023, 10:28

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Инспекторам не понравилось, что их снимали на телефон.

На трассе Р150 Гомель — Хутор сотрудники ГАИ остановили электромобиль, который ехал с явным превышением скоростного режима. За рулем находилась 42-летняя женщина, которая отказалась передать милиционерам необходимые документы и начала снимать сотрудников ГАИ на мобильный телефон.

«Милиционеры неоднократно требовали прекратить данные незаконные действия, однако женщина продолжала всячески их игнорировать. После предупреждения за неповиновение сотрудникам милиции в отношении нее была применена физическая сила и специальные средства», — рассказали в УВД.

Сотрудники ГАИ составили в отношении женщины административные протоколы за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий и нарушение иных правил дорожного движения.

«Однако история на этом не закончилась. Женщина обратилась в больницу и заявила врачам, что ночью ее остановили сотрудники ГАИ и применили к ней физическую силу. После проведенной проверки стало ясно, что сотрудники милиции действовали законно, в рамках предоставленных прав и полномочий», — заявили в милиции.

В отношении жительницы областного центра проводится проверка, по результатам которой ее действиям будет дана правовая оценка.

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