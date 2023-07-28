«С такими ценами квартиру можно отбить за несколько лет» 1 28.07.2023, 10:36

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Kвартиры в центре Гродно сдают и по $100 за сутки.

Сложности с получением визы подталкивают белорусов и россиян путешествовать по Беларуси. Одно из самых популярных направлений — Гродно, где большой спрос взвинтил цены на посуточную аренду жилья. Туристы жалуются на высокие цены, а местные жители видят в этом выгодную нишу для инвестиций. Nashaniva.com поинтересовалась, что с ценами и как быстро можно отбить квартиру, если сдавать ее на сутки.

Наплыв туристов влияет на цены

Увеличение туристического потока из других городов Беларуси и России за последние два года сильно повлияло на ставки посуточной аренды жилья в Гродно, особенно в центре города.

Если не брать во внимание квартиры, где последний раз капитальный ремонт делали еще «при тех советах», то цены за ночь на выходных стартуют со 120-140 рублей за 1-2 человека. Столько просят за однушки в спальных районах города.

В рабочие дни цены значительно ниже. В «спальниках» арендовать однушку с достойным ремонтом на сутки можно за 80-100 рублей.

Как пояснил владелец квартиры в одном из отдаленных от центра районов города, в будние дни чаще всего заселяются командировочные, а в выходные — туристы.

«От того, что цены на аренду жилья в центре очень высокие, часть туристов вынуждена располагаться в спальных районах. Причем даже в самых отдаленных, где до центра реально далеко. Но разница в 100-150 рублей за сутки проживания для многих существенна, поэтому туристы и останавливаются в «спальниках», — говорит собеседник.

Желающим поселиться на выходных в центре города придется рассчитывать на цену от 160 рублей за ночь.

Многие хозяева сдают квартиру минимум на две ночи. Один из самых дешевых вариантов, который можно отыскать на «Куфаре» (сервис заменил белорусам Booking), — 200 рублей за два выходных дня. И это еще очень дешево за две ночи.

Дальше цены еще выше. За однокомнатную квартиру по улице Кирова придется заплатить 320 рублей за две ночи. На меньший период квартира не сдается.

Двухкомнатная квартира в самом центре города с видом на драматический театр и другие достопримечательности предлагается за 140 рублей с понедельника по четверг и за 160 — в субботу и воскресенье. Но снять квартиру только на один выходной день нельзя. Придется арендовать минимум на две ночи. А если вы хотите заехать в пятницу, то сразу на три.

Хозяева, готовые сдавать квартиры только на один выходной день, поднимают цену до 175-200 рублей за ночь с субботы на воскресенье.

Несмотря на немалые по белорусским меркам цены, квартиры на сутки в Гродно пользуются популярностью как в выходные, так и в рабочие дни

Несмотря на немалые по белорусским меркам цены, квартиры на сутки в Гродно пользуются популярностью как в выходные, так и в рабочие дни

Хватает и более дорогих вариантов. Так, однушка в центре сдается за 140 рублей в будние дни. На выходные цены возрастают вдвое. За ночь с субботы на воскресенье просят 300 рублей. На два выходных дня квартиру готовы сдать за 425 рублей.

Если не позаботиться о брони заранее, то найти квартиру в центре Гродно на выходные будет сложно. Уже в четверг, 27 июля, почти все квартиры, выставленные на «Куфаре», на выходные заняты. Свободны только несколько вариантов по 250-300 рублей за ночь или по 340 рублей за две ночи.

Горожане довольны такими ценами

Гродненцы, которые занимаются сдачей квартир на сутки, довольны тем, что квартиры сдаются по высоким ставкам. Человек, который посуточно сдает две квартиры в областном центре, рассказал «Нашей Ниве», что в среднем каждая из них занята не менее 20 суток в месяц.

«Даже в самый плохой месяц из сдачи двух квартир чистыми выходит не менее 1000 долларов», — признается собеседник.

Одна из квартир горожанина находится в спальном районе, а вторая — возле исторического центра. В первой, по словам собеседника, чаще останавливаются те, кто приехал в командировку.

«Бывает, что снимают сразу на неделю-две. Естественно, что приходится делать скидку, но зато голова спокойная. Та, что рядом с центром, больше интересует туристов, ведь до Старого города минут 10 пешком. В теплый сезон на выходные квартира всегда заселена туристами. На пике за ночь получается брать по 200-250 рублей».

Другой собеседник, находящийся в поисках второй квартиры, признается, что видит хорошую перспективу в таком способе получения дополнительного заработка.

«Сейчас у нас есть квартира в одном из спальных районов города, она довольно хорошо сдается, в том числе туристам. Хотя из-за удаленности к центру приходится брать не более 130-150 рублей в сутки. В центре цены совсем другие, поэтому ищем квартиру в исторической части города.

По моим подсчетам, квартира в центре с сегодняшними ценами должна полностью окупиться за четыре, максимум пять лет. Это очень хорошая инвестиция, так как времени отнимает немного, а прибыль достойная», — отмечает собеседник.

Однокомнатные квартиры в центральной части города предлагаются по ценам от 30 до 45 тысяч долларов в зависимости от расположения и ремонта. Поэтому прогнозы местных жителей, сдающих квартиры посуточно, выглядят вполне обоснованными.

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