ВСУ масштабно наступают на Запорожском фронте, россияне заявили о «котле» 1 28.07.2023, 10:46

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Оккупантов на Бердянском направлении охватила паника.

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели дойти до первой линии обороны россиян в Запорожской области, передает «Главред».

Это подтверждает видео с застрявшей в противотанковом рве техникой ВСУ, снятое в районе Вербового, пишет в Twitter OSINT-аналитик Def Mon.

По его мнению, скорее всего, это беспилотное средство, с помощью которого украинцы прощупывают направление для наступления.

В свою очередь российские военные пропагандисты признают, что у оккупантов проблемы на Бердянском направлении.

«Военкор» Владимир Романов утверждает, что российские войска могут потерять не только Старомайорское, но и соседнее село Урожайное. По его словам, ВСУ вклиниваются во фланги позиций 35-й общевойсковой армии РФ и могут взять ее в «котел».

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