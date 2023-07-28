В отношении журналиста Игоря Корнея возбудили уголовное дело 28.07.2023, 10:50

Игорь Корней

Фото: «Радыё Свабода»

Стало известно, что его перевели в СИЗО.

Задержанного 17 июля в Минске журналиста Игоря Корнея перевели в СИЗО из изолятора временного содержания на Окрестина. Об этом сообщила его дочь Полина Корней, передает «Белсат». Это означает, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В понедельник, 17 июля, силовики провели обыск в доме Игоря Корнея, бывшего журналиста-фрилансера «Радио Свобода». Его задержали и поместили под стражу в изолятор временного содержания на Окрестина в Минске на 10 суток административного ареста, сообщала тогда его дочь Полина. При обыске в его квартире милиция изъяла компьютеры и телефоны.

Уже тогда дочь Игоря Корнея считала, что он задержан по уголовной статье, однако по какой именно, она не знала. Обвинения до сих пор неизвестны.

Игоря Корнея задерживали и ранее, в 2020 году. Тогда журналист провел в заключении 10 суток за участие в воскресном марше. Он работал внештатным корреспондентом «Радио Свободы» в Беларуси с 2001 года.

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