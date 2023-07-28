«Ребята, грибы пошли!»: белорусы рассказали, где набрать полные корзины после ливней 2 28.07.2023, 10:56

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Грибы последние два дня замечены даже в самом Минске.

В Беларуси всю неделю стояла дождливая погода. Заливало и юг, и север, в отдельных районах за сутки выпадало более 50 мм осадков. Это не могло не сказаться на «грибной» обстановке в стране: судя по фото- и видеоотчётам заядлых грибников, сумевших пробежаться по лесу в перерывах между ливнями, найти лисички, подосиновики, подберёзовики уже можно практически везде.

Даже там, где ещё на прошлой неделе стояла полнейшая сушь, отмечает telegraf.news.

Так, на прошлой неделе, когда после долгой засухи в Беларуси только начались обильные дожди, на практически полное отсутствие грибов жаловались жители Минской, Витебской и Гродненской областей. Теперь ситуация стала выравниваться во всех регионах и фотографии «трофеев с тихой охоты» полетели со всех регионов.

Например, фото полной корзинки подосиновиков и подберёзовиков в соцсети поделилась Екатерина Борисовская.

«Наконец вырвалась на разведку, проверила несколько мест, буквально пробежалась в каждом по 10 минут. Ребята, грибы пошли! Но, конечно, надо знать места», — рассказала она, уточнив, что такую корзинку ей удалось собрать буквально за 40 минут в Борисовском районе Минской области, а чистота грибов «приятно удивила».

Грибы последние два дня замечены даже в самом Минске. В тематическом чате в Telegram одна из пользовательниц поделилась фото грибных полянок в лесопарке возле речки Лошицы.

Не подкачали на этой неделе и грибники из Брестской, Гомельской и Могилёвской областей.

О полной корзинке лисичек сообщил грибник из Пружанского района (Брестская область).

В Добрушском районе Гомельской области грибникам удалось собрать 4 кг крепких подосиновиков.

А Владимир Кашевич поделился не только фотографиями, но и видео прямо из леса в Мозырском районе (Гомельская область).

Не зря сходили в лес в эти дни, судя по фото, и грибники из Жлобинского района Гомельской области.

Грибники из-под Бобруйска (Могилёвская область) сообщили, что там сейчас в лесу «рулят лисички».

С завистью и печалью смотрят на полные корзины пока грибники Витебщины. Там, судя по сообщениям в тематических чатах и группах в соцсетях, «пока глухо», хотя особо настойчивым любителям «тихой охоты» на днях удалось снять «первых разведчиков».

А вот «оперативной информации» от грибников Гродненщины в эти дни совсем не поступало. Видимо, как и в Витебской области, большими урожаями грибов там пока не пахнет, но не исключено, что местные жители просто не желают выдавать координаты самых грибных мест в Беларуси.

Отметим, что погода благоприятствует тому, чтобы грибной сезон набирал обороты во всех регионах, тем более, после дождливой недели запреты и ограничения на посещение лесных массивов сняли практически по всей Беларуси.

По состоянию на утро 28 июля, судя по оперативной карте Минлесхоза, ограничения остались лишь в двух районах страны — в Хойникском и Брагинском районах Гомельской области.

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