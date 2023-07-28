Свыше 500 сил: появился самый дорогой и экстремальный Ford Mustang 28.07.2023, 11:09

Для владельцев авто организуют специальный чемпионат Mustang Challenge.

Линейку нового Ford Mustang 2024 пополнила лимитированная версия Dark Horse R. Экстремальный трековый спорткар будет стоить от 145 000 долларов, то есть станет самым дорогим Mustang в истории. Подробности новой версии раскрыли на официальном сайте Ford, отмечает «Фокус».

За основу для новинки взяли стандартный Ford Mustang Dark Horse. Его 5,0-литровый V8 развивает свыше 500 л. с. (точную цифру пока не называют). Двигателю улучшили охлаждение и масляную систему, а также установили прямоточный выхлоп Borla.

Новый Ford Mustang получил спортивную подвеску с амортизаторами Multimatic DSSV и регулируемыми амортизаторами. Кроме того, установлены тормоза Brembo и гоночные шины Michelin типа слик.

Визуально новый Ford Mustang Dark Horse R практически не отличается от стандартного купе. А вот салон изменился – оттуда убрали часть отделки, шумоизоляцию и мультимедийную систему. Вместо этого установлены спортивные кресла Recaro, съемный руль и трубчатый каркас безопасности.

Новый Ford Mustang Dark Horse R не допущен к дорогам общего пользования – его можно эксплуатировать только на гоночном треке. Позже для владельцев купе организуют специальный чемпионат Mustang Challenge.

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