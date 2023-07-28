Афровасюки1
- Александр Невзоров
- 28.07.2023, 11:23
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С Гундяевым прошло не так гладко.
Афропитер. Здесь продолжается шабаш племен Африки. Русское племя вписалось в него вполне органично.
Конечно, не обошлось без бенефиса кремлевского диктатора и его верховного жреца.
Конечно, и Гуне и Путину пошли бы леопардовые набедренные повязки. Гундяеву - со стразами, а Путину - с кусочками мариупольского кровавого бетона.
И ожерелье из пальчиков убитых украинских детей тоже было бы ему очень «к лицу».
Впрочем, судя по всему, африканцы отлично понимали с каким монстром имеют дело.
Путин, как обычно, врал с три короба, обещал подарить все уворованное в Украине зерно, прощал миллионы долга и обещал невиданные «Афровасюки».
Зулусы, тсвана, бемба и прочие, не привыкшие к такой залихватской лжи вождей, конечно, прифигели.
С Гундяевым прошло не так гладко.
Верховный жрец путинизма был в некой прострации. Сперва он перепутал ФИО своего бога. Потом сообщил новым побратимам что «толстый - не значит вкусный», намекая на то, что съедать командированных в Африку попов РПЦ совсем не обязательно. В крайнем случае, конечно, можно, но без повреждения облачений и инвентаря.
Затем Гуня сообщил, что у его конторы «много общего» с Африкой.
Слушатели смекнули, что в случае открытия «центров Вуду» в России - их персонал тоже может быть съеден.
Это было воспринято мрачно, но с пониманием.
Смысл пафосного мероприятия остался загадкой. Мурси, зуе, овамбо и прочие, решили, что «этот Путин забавен, но диковат».
Александр Невзоров, t.me