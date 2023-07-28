«Обеспечить такой же уровень, как в «Новом зрении», абсолютно точно не смогут» 1 28.07.2023, 11:33

2,438

Врач и предприниматель рассказали, как беларусские власти мешают работать медцентрам.

Минздрав РБ 27 июля прекратил лицензию медицинского центра «Новое зрение». В официальном сообщении пресс-службы ведомства говорится, что ДФР Госконтроля «выявил нарушения законодательства о лицензировании» — якобы были предоставлены подложные документы об ответственных лицах, помещениях и медизделиях, оформленных на юрлицо до его создания и регистрации.

При этом Минздрав заявляет, что доступность офтальмологической медпомощи сохранится: врачам предлагают устроиться в госорганизации здравоохранения, а пациентам обращаться либо туда же, либо в частные медцентры, у которых (пока еще) есть лицензия.

– На медицинские центры «Новое зрение» приходится всего 1,7% посещений в структуре оказываемой в республике офтальмологической помощи, — утверждает Минздрав.

Клиника в ответ не смолчала. На официальном сайте «Нового зрения» сообщается, что с 28 июля медцентры (а в Беларуси их 5) прекращают работу и уходят с рынка, подчиняясь решению лицензионного органа, но поводом стали нарушения, якобы допущенные 13 (!) лет назад.

– Более 20 лет работы, 0 осложнений, новые технологии. Все было сделано для людей Республики Беларусь, — констатируют представители центра.

Напомним, это далеко не первый случай претензий государства к частным медцентрам. Год назад Минздрав приостанавливал лицензию клиник «Кравира», «Нордин» и нескольких частных стоматологий за «многочисленные нарушения», еще раньше после проверок вынуждены были встать на паузу «ЛОДЭ» и «Клиника А1» (последняя в итоге закрылась).

А параллельно расширяется эксперимент Минздрава по оказанию платных услуг в выходные и праздники государственными поликлиниками и больницами — их число увеличат вдвое.

Все это вместе выглядит как «расчистка поля» от конкурентов-частников. Или есть иные объяснения? «Филин» разобрал кейс «Нового зрения» вместе с медиком и предпринимателем.

«Специалисты не пойдут на следующий же рабочий день в госклиники»

Журналисты попросили (на условиях анонимности) прокомментировать происходящее белорусского врача, попавшего под репрессии и вынужденного уехать из страны. Доктор обратил внимание на ряд, мягко говоря, нестыковок в официальной версии.

— За годы существования центра было множество проверок, в том числе и со стороны Минздрава. И что, до 2023 года они не видели нарушений? — задается вопросом медик.

— Минздрав пишет, что на клинику «приходится всего 1,7% посещений в структуре оказываемой в республике офтальмологической помощи». Но это некорректное сравнение, потому что «Новое зрение» делало операции на глазах, в том числе и сложные — и сравнивать следовало бы не количество посещений (большинство из них — профосмотры или терапевтические визиты), а количество различных видов операций, которые делал медцентр и государственные клиники. В Минске всего две больницы, где делаются такие операции: 3-я и 10-я.

Сейчас сложно отыскать статистику по госучреждениям, замечает доктор, но совершенно точно, что медцентр занимал значительное место в оказании высокотехнологичных видов офтальмологической помощи.

— А теперь люди останутся без нее. Прежде всего потому, что специалисты не пойдут на следующий же рабочий день в госклиники. Сейчас лето, и большинство пойдет в отпуск. И провал в оказании медпомощи будет однозначно.

И даже если пострадают всего несколько человек, например, у кого-то значительно упадет зрение из-за отложенной операции, то ссылаться на малое количество здесь просто недопустимо и неэтично.

Отдельно, замечает собеседник, нужно сказать про персонал. Ресурс talon.by показывает, что только в минской клинике «Нового зрения» — 27 врачей, офтальмологов и анестезиологов-реаниматологов. А в Минске, напомним, всего две государственных больницы подобного профиля. И значит, в их штатном расписании не найдется столько рабочих мест для квалифицированных специалистов.

— Несмотря на пассаж Минздрава о том, что врачам будет предложено трудоустройство в госорганизациях, на практике некоторым придется пойти на работу, не связанную со сложными операциями на глазах. Просто потому, что в госклиниках операции проводятся, условно, с 8 до 16, и вряд ли будет увеличен рабочий день для новых докторов. А для того, чтобы «закрыть» платными операциями выходные, столько свободных хирургов не нужно.

Впрочем, уточняет доктор, есть вариант, что Минздрав откроет новую специализированную клинику — почему бы даже не на площадях, которые сегодня еще занимает «Новое зрение», хотя это и будет «зашквар».

К тому же они абсолютно точно не смогут обеспечить такой же уровень сервиса, как в «Новом зрении». Потому что, как показала практика, не могут чиновники эффективно заниматься платными услугами, за исключением, может быть, РНПЦ трансплантации или онкологии.

Однако репрессивные меры против частных медцентров, подчеркивает доктор, не дадут экономического эффекта.

– В структуре прибылей от платных услуг госорганизаций здравоохранения большая часть дохода — это не лечебная деятельность, а образовательные услуги, учеба иностранных студентов, — говорит медик.

«Успешное частное медучреждение просто мозолит глаза, показывая разницу в качестве и доступности услуг»

Бизнесмен Александр Кнырович убежден, что прекращение лицензии «Нового зрения» объясняется не особо дотошными проверками, а иными причинами:

— Все описанные нарушения, о которых официально известно, не имеют никакого отношения к продолжению деятельности организации. Центр существует давно, а указанные нарушения исчисляются такими огромными сроками, что мы задаемся вопросом: допустим, тогда были нарушения, а теперь-то что?

Хорошо, что-то нарушили, это «что-то» нужно привести в порядок — а закрывать зачем? То есть, в указанных нарушениях вообще нет причин для закрытия.

Часть белорусской медицины, находящаяся на стыке частной и государственной, всегда была проблемной, а теперь подобная деятельность усложняется в разы, говорит бизнесмен.

— Недостаточно построить здание, оформить как положено документы, соблюсти санитарно-гигиенические нормы и нанять опытных врачей. Нужно еще высокое согласие чиновника, который решает: жить тебе или умереть.

При этом решают они, как можно понять на примере клиники «Новое зрение», на каких-то основаниях, которые не имеют отношения ни к эффективности лечения, ни к доступности этих услуг для населения, ни с иными рациональными аргументами.

Ведь эти же чиновники заявили: мол, на медцентр приходилось всего 1,7% посещений — казалось бы, ну и не трогайте, эти люди не влияют на то, сколько белорусов ходит в государственные клиники, у них есть своя узкая аудитория.

Но нет. Точно так же, как нужно было «убивать» частные школы, нужно «убить» и частные лечебные учреждения. Это извращенная логика больных людей.

Им успешное частное медучреждение просто мозолит глаза, показывая разницу между частными и государственными учреждениями в качестве и доступности услуг. Так что «убивают» их именно по этой причине: чтобы не мозолили глаза.

Пойдут ли беларусы в результате за платными услугами в госучреждения или поедут в ближайшую заграницу, где пусть и дорого, но качественно? Александр Кнырович отмечает, что и до войны, до ковида и событий 2020 года беларусы мало занимались медицинским туризмом, доезжая в лучшем случае до Турции.

— Невозможно прогнозировать поток белорусов, которые выезжают куда-то лечиться — просто потому, что для этого нет условий. Более того, класс тех людей, которые имели возможность посетить платные, частные клиники, в Беларуси совершенно невелик, и эти люди будут самостоятельно решать собственные проблемы со здоровьем.

Может быть, как в советские времена, некоторые специалисты будут принимать на дому? — ирониризурет бизнесмен. — Вообще, у нас существует два неравных сегмента в этой сфере. Те люди, кто и прежде не посещал «Новое зрение», или «Нордин» и других, — они и не заметят, что что-то изменилось.

А тот сегмент, кто пользовался платной медициной, почувствует, ему станет чуть хуже, но он все же найдет способ решить проблемы. И в очередной раз проклянет правительство за «заботу» о себе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».