«Мисс Москва» эпично опозорилась «знанием» географии 32 28.07.2023, 11:43

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Ангелина Бреженская

Россиянка искренне удивилась, что Босния и Герцоговина — это не столица Румынии.

Самая красивая женщина столицы РФ, «Мисс Москва» Ангелина Бреженская опозорилась свои незнанием элементарных вещей, которые дети изучают в пятом классе.

Как написал «Обозреватель», недавно девушку позвали в эфир на один из пропагандистских каналов ТНТ, где ведущий вечернего шоу Павел Воля решил проверить интеллектуальные способности барышни. Таким образом, он пытался развеять миф о том, что «российские красивые женщины не всегда глупые».

Между тем, попытка провалилась и миф развеять не удалось. Ведь на вопрос Воли о том, как называется столица Румынии, «Мисс Москва» гордо и уверенно произнесла: «Босния и Герцоговина».

«Совершенно верно, перепишите учебники», – потроллил «интеллектуалку» ведущий.

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