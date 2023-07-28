Сегодня - день рождения у политзаключенного Максима Винярского 7 28.07.2023, 11:53

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Максим Винярский

Фото: "Новы Час"

Ему исполнилось 42 года.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский празднует сегодня день рождения. Ему исполнилось 42 года.

Максим Винярский — известный белорусский борец за свободу.

За свою исключительно мирную оппозиционную публичную политическую деятельность Винярский неоднократно подвергался репрессиям со стороны режима Лукашенко: штрафам, административным арестам, избиениям, запугиваниям и давлению.

Политзаключенного задержали 22 января 2021 года и приговорили к 5 годам строго режима.

Адрес для писем: ИК № 3. 211322, Витебская область, п. Витьба.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео за 23 августа 2020 года.

«Мы никогда не простим трусу Лукашенко убийств наших товарищей - мирных демонстрантов. Мы не простим пыток наших товарищей, обвиненных им в организации "беспорядков" и брошенных в тюрьмы. Единственный человек, который устраивает беспорядки в стране - это Лукашенко», - говорит Винярский, возглавляя колонну жителей Фрунзенского района.

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