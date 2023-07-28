«Крокодил», «людоед» и мятежник: что известно о новых партнерах Путина из Африки 12 28.07.2023, 12:02

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Глава РФ оказался в интересной компании.

На форум «Россия - Африка» в гости к президенту РФ Владимиру Путину приехали диктаторы, захватившие власть силой оружия, некоторые из которых удерживают власть в своих странах более 30 лет.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сидел 10 лет за подрыв поезда и пришел к власти путем военного переворота. Получил прозвище «Крокодил» - по названию своей диверсионной группы, а также за жестокость к противникам. Пришел к власти в результате военного переворота, пишет проект «Можем объяснить».

Президент Уганды Йовери Мусеевени занимает пост президента уже 37 лет. Для этого он в том числе менял конституцию. На критику одного оппозиционера сказал: «Мы его поймаем и съедим как пирог».

«Переходный президент» Мали Ассими Гоита получил власть путем военного мятежа. За три года подавил против себя еще два.

Президент Эритреи Исаайяс Афеверки у власти 30 лет. В 1997 отменил выборы президента. В стране более 10 тысяч политзеков, которых пытают.

«Временный президент» Буркина-Фасо Ибрагим Траоре пришел к власти через военный мятеж в сентябре 2022 года. В этом ему помогла ЧВК «Вагнер».

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