«Крокодил», «людоед» и мятежник: что известно о новых партнерах Путина из Африки

«Крокодил», «людоед» и мятежник: что известно о новых партнерах Путина из Африки12
- 28.07.2023, 12:02
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Глава РФ оказался в интересной компании.
На форум «Россия - Африка» в гости к президенту РФ Владимиру Путину приехали диктаторы, захватившие власть силой оружия, некоторые из которых удерживают власть в своих странах более 30 лет.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сидел 10 лет за подрыв поезда и пришел к власти путем военного переворота. Получил прозвище «Крокодил» - по названию своей диверсионной группы, а также за жестокость к противникам. Пришел к власти в результате военного переворота, пишет проект «Можем объяснить».
Президент Уганды Йовери Мусеевени занимает пост президента уже 37 лет. Для этого он в том числе менял конституцию. На критику одного оппозиционера сказал: «Мы его поймаем и съедим как пирог».
«Переходный президент» Мали Ассими Гоита получил власть путем военного мятежа. За три года подавил против себя еще два.
Президент Эритреи Исаайяс Афеверки у власти 30 лет. В 1997 отменил выборы президента. В стране более 10 тысяч политзеков, которых пытают.
«Временный президент» Буркина-Фасо Ибрагим Траоре пришел к власти через военный мятеж в сентябре 2022 года. В этом ему помогла ЧВК «Вагнер».