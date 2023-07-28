Базу на Луне хотят запитать от солнечных панелей, созданных на месте 5 28.07.2023, 12:03

Фото: charter97.org

NASA заключило контракт на $35 миллионов с Blue Origin для разработки новой технологии создания солнечных панелей.

Чтобы выжить на Луне астронавтам нужно много электроэнергии для обеспечения как своей жизнедеятельности, так и исследований, и существования всей будущей лунной базы. Доставка оборудования для получения солнечной энергии с Земли будет стоить очень дорого, поэтому лучше использовать местные ресурсы. Поэтому NASA заключило контракт на 35 млн долларов с компанией Blue Origin Джеффа Безоса, чтобы та создала необходимое оборудования для создания солнечных панелей из лунного реголита, пишет New Atlas (перевод - «Фокус»).

Самым большим препятствием для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне является огромная стоимость доставки оборудования и материалов с Земли. В NASA считают, что лучшим способом решить эту проблему является максимальное использование местных ресурсов для создания всего необходимого для жизни и работы астронавтов.

Уже два компания Blue Origin занимается разработкой новой технологии для переработки лунного грунта, известного как реголит, и создания из него полноценных солнечных панелей. С их помощью астронавты смогут получить достаточное количество солнечного света для преобразования его в электроэнергию.

Во время экспериментов ученые из Blue Origin использовали имитацию лунного реголита, плавили его при температуре 1600 градусов Цельсия и получали различные химические элементы. Весь этот процесс должен происходить в специальной установке, которая в конечном итоге будет создавать из полученных элементов готовые солнечные панели. Ученые считают, что на Луне можно использовать это оборудование, что значительно сократит расходы NASA.

По словам ученых, из лунного реголита можно получить такие металлы, как железо, алюминий и кремний. При этом кремний будет использован для создания многих элементов солнечных панелей и для его производства не требуются токсичные или взрывоопасные методы.

Согласно заявлению компании Blue Origin, это, наряду с отсутствием выбросов, также делает данную систему экологически чистой и ее можно также использовать и на Земле. Первая демонстрация новой технологии должна состоятся уже в 2026 году.

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