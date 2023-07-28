Белорусы помогли грузинам прогнать российских туристов из Батуми

Белорусы помогли грузинам прогнать российских туристов из Батуми2
- 28.07.2023, 12:18
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Фотофакт.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Батуми прошла акция протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande, на котором находились российские туристы.
Жители города вышли в порт с плакатами и флагами Грузии, Евросоюза и Украины.
Белорусы поддержали грузинский протест против российских туристов, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
Среди протестующих были также белорусы с национальными бело-красно-белыми флагами. Они заявили, что поддерживают грузинский и украинский народ в борьбе за свободу и демократию.