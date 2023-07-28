«Сама не верю и себе завидую» 2 28.07.2023, 12:32

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Белоруски, чьи партнеры младше них больше чем на 15 лет, честно рассказали о своих отношениях.

Социальное положение, привычки и внешность партнеров нередко становятся поводом для сплетен и осуждения со стороны. Пары с большой разницей в возрасте тоже привлекают к себе внимание, хотя ситуация, когда мужчина старше партнерши на 10 и даже 20 лет, в целом приемлема для общества. А вот женщины, которые вместе с партнером значительно младше, могут оставаться непонятыми. Две белоруски в таких отношениях рассказали «Зеркалу» свои истории.

«Не было бы 2020 года, не было бы и нашего с ним знакомства»

Алина, 43 года. Ее партнеру Артуру — 27. Разница в возрасте — 16 лет.

Все имена и точный возраст героев в тексте изменены в целях их безопасности.

Своего будущего партнера Алина впервые увидела после выборов в 2020 году: их общие знакомые встречали его после отбывания «суток» на Окрестина. Со слов собеседницы, все вышло случайно.

— Я стояла на остановке и ждала транспорт. В тот день мне тоже нужно было ехать встречать человека с «суток». Когда наши общие с Артуром знакомые меня увидели, то остановились и «подобрали» — дальше мы отправились к ЦИПу вместе, — вспоминает собеседница. — А позже оказалось, что Артур и мой знакомый даже вместе сидели.

Это не была любовь с первого взгляда: Алина признается, что тогда не особо обратила внимание на Артура. Да и сама ситуация не предполагала ничего, кроме того, чтобы помочь освободившимся почувствовать себя лучше после непростого опыта. Все на этом бы и закончилось, если бы белорусы не начали организовываться в чаты и участвовать в дворовых протестных акциях. Общие с Артуром знакомые добавили Алину в чат их района.

— Мы выходили с ними рисовать по ночам. В одну из таких ночей к нам присоединился и Артур. Потом в общем чате я спросила, кто может помочь с еще одним небезопасным делом, он отозвался, — рассказывает женщина. — После той акции мы стали больше общаться.

Вскоре Алину и Артура стали связывать не только протестные акции. В переписке наша собеседница как-то упомянула, что думает съездить летом на отдых, но перед этим ей нужно переделать много бытовых дел. Артур тут же отозвался и предложил помощь. Во время своего отъезда Алина продолжала поддерживать связь с новым приятелем, присылала фотографии, переписывалась. А после возвращения с отдыха женщине пришлось уехать за границу снова, причем очень быстро — теперь уже по политическим причинам.

— Артур и тут не остался в стороне, — вспоминает она. — Когда мне нужно было где-то скрыться от силовиков, он предложил пожить у его родителей. Но я отказалась, так как в то время Артур был просто хорошим знакомым. Чтобы еще как-то меня поддержать, он предложил осенью 2021-го опять слетать в ту же страну, где я отдыхала ранее. И я согласилась — мне там очень понравилось. Летели мы не вместе — чтобы меня встретить в финальной точке, он ехал через всю страну ночью на машине. Я не ожидала такого сюрприза и была сильно удивлена и обрадована.

Именно на отдыхе в отношениях знакомых произошли изменения — тогда Алина впервые задумалась об их разнице в возрасте в романтическом контексте. Изначально ведь женщина ехала просто провести время с хорошим приятелем.

— Сомнения были, и большие, — признается собеседница. — Но мои дети, которые уже учатся в университете, и знакомые говорили, мол, что же здесь такого. И вообще якобы он слишком хорош, чтобы с ним расставаться из-за разницы в возрасте! Что ему во мне понравилось, я не знаю, ведь характер у меня вредный, а он, в свою очередь, очень добрый, умный, заботливый, красивый мужчина. И у него голубые глаза, как у моего папы.

Когда Артуру пришло время возвращаться в Беларусь, пара договорилась, что через несколько месяцев он вернется к Алине и они будут жить вместе в новой стране. Так и получилось, но об их отношениях до сих пор знают не все.

— Детям я сказала, а с остальными своими родными не общаюсь. Мой принцип — меньше знают, крепче спят. Они даже не в курсе, что я уехала, и злятся, что перестала общаться с ними. Знают о нас только родители Артура, — говорит Алина. — С друзьями нам повезло: оказалось, что многие уже знают друг друга и что в принципе у нас много общих знакомых. Но с Артуром мы поддерживали связь только благодаря тому, что ходили и партизанили по ночам, были в общих чатах… Не было бы 2020 года, не было бы и нашего с ним знакомства.

Иногда из-за разницы в возрасте с парой случаются курьезные ситуации, но, по словам Алины, нечасто. Один раз незнакомый мужчина спросил ее, указывая на Артура: «Это ваш сын?» Женщина шутит: то ли он хотел похвалить, как она хорошо выглядит, то ли наоборот.

Для Алины, по ее словам, давно привычно иметь друзей и знакомых на 10−18 лет моложе, а вот с ровесниками никогда особо не складывалось. Еще одним фактором, сделавшим эти отношения успешными, стали общие интересы.

— Для меня самое главное, что Артур любит историю и знает ее хорошо. Вместе мы можем не только обсудить новости, но и порассуждать про прошлое. Кстати, мой возраст позволяет рассказывать про события, которые он не помнит или не знает, а я была их свидетельницей, — замечает Алина. — Еще мы постоянно открываем друг другу что-то новое. Например, благодаря Артуру я узнала про [поэта и переводчика] Андрея Хадановича — обожаю его канал теперь. А я рассказала ему об Алесе Пушкине, показала его «Тюремный альбом» (сборник рисунков, сделанных художником в 2012 году во время пребывания в изоляторах за проведение акции-перформанса в память о борце антисоветского сопротивления Ростиславе Лапицком. — Прим. ред.). Это было задолго до гибели Пушкина.

По словам Алины, сейчас отношения у пары спокойные, наполненные взаимопониманием и связанные похожим представлением о совместном будущем: жизнь за городом в большом доме, куда всегда смогут приехать в гости родственники и друзья.

«Даже внучка хорошо относится к моему партнеру»

Марина, 56 лет. Ее партнеру Константину — 35. Разница в возрасте — 21 год.

В 2014 году, когда Марине было уже за 40, она круто изменила свою жизнь. По профессии женщина была учительницей музыки, и тогда решила начать работать на себя — открыла ИП, начала обучать игре на инструментах и проводить занятия по вокалу.

— Я дала объявление о своих услугах в газету, и мне позвонил мужчина. Им оказался Константин, и он был первым, кто со мной связался. Договорились, что он подойдет к моей школе, где я еще работала, и мы обсудим, как будем проводить наши занятия. Это было как раз 1 сентября, — вспоминает женщина. — С того дня мы стали общаться. Но изначально наши отношения были сугубо в рамках «учитель — ученик».

Шли месяцы — Константин учился. Все мысли Марины были заняты работой: своим делом, которое она только начала развивать. К тому же женщина в тот момент не планировала никаких отношений, а просто хотела пожить для себя. Вскоре Марина начала замечать, что ученик все больше проявляет интерес не только к музыке, но и к ней как к женщине.

— Скажем прямо, я стала сопротивляться этому. И, ко всему прочему, главной причиной для меня стала разница в возрасте, — признается героиня. — Я не знала конкретно, сколько лет у нас этой разницы, но хорошо видела, что она есть. И боялась, если даже у нас все сложится успешно, то все равно я не смогу создать с ним полноценную семью.

Но Константин проявил настойчивость и не отказался от своего желания стать для Марины любимым человеком. По ее словам, он стал ухаживать аккуратно и деликатно: например, писал стихи своей избраннице.

— Мы стали все чаще общаться на разные, не связанные с музыкой, темы и поняли, что у нас много общего, очень похожие взгляды на жизнь, — рассказывает Марина. — Мне с ним было интересно, за разговорами время пролетало незаметно — так мы подружились. Он очень умный, начитанный и воспитанный молодой человек. Конечно, внешне Костя красивый, статный, высокий, но не это главное. Меня покорили его человеческие качества — и я сдалась.

Близкие Марины новую пару приняли не сразу. У женщины уже есть взрослые дети от бывшего мужа: поначалу с их стороны чувствовался скепсис, хотя вслух они ничего не высказывали. Дети Марины думали, что ее отношения вряд ли будут длительными.

— Позже они увидели, что между нами все по-настоящему. Что все у нас хорошо, и я чувствую себя счастливой, — говорит собеседница. — Поэтому сейчас отношения в семье теплые. Даже моя внучка очень хорошо относится к Косте. Можно сказать, даже любит его, хоть и редко к нам приезжает: дети живут в другом городе.

Мама Константина также не сразу приняла возлюбленную сына, но Марина не обижается и говорит, что прекрасно понимает ее. Сейчас у двух женщин хорошие отношения.

— Она увидела, что Костя со мной не страдает и что я его насильно не удерживаю, — считает Марина.

С повышенным вниманием со стороны общества пара также сталкивалась. Но откровенно негативных ситуаций с ними не случалось, только удивление и восхищение от тех, кто не был в курсе их союза.

— Люди удивляются, если до этого не знали про наши отношения, но тут же говорят, что такая разница в возрасте не особо заметна, и в принципе называют нас красивой парой, — с улыбкой говорит Марина. — Смешно еще получилось, когда мой бывший муж, который живет недалеко, впервые увидел меня с Костей. Я заметила его реакцию — и это был шок. Он не ожидал, что я смогу найти себе такого молодого, красивого.

По словам Марины, в новых отношениях у нее даже поменялся характер: она стала легче относиться к жизни. Несмотря на обстановку в Беларуси, женщина старается находить позитив в каждом дне, как бы это ни было тяжело.

— Сама не верю и себе завидую, — добавляет Марина и рассказывает о том, как раскрыла талант своего партнера: — Когда мы стали жить вместе, я обратила внимание, что у него есть все задатки, чтобы стать психологом. Он очень тонко понимает настроение человека, его эмоциональное состояние. Тем более сфера, в которой он работал в то время, была явно не его. Позже Костя получил второе высшее образование и стал работать по новой специальности. Даже моей семье он смог помочь. Когда у сына с невесткой были конфликты, он давал советы, чтобы все разрешилось благополучно.

По мнению Марины, новая профессия Константина сыграла немалую роль в том, чтобы их отношения были гармоничными. Дополнительным фактором стали характеры партнеров, а также, как говорит женщина, «похожее понимание белорусской действительности».

— По характеру Костя более спокойный, сдержанный, а я наоборот — энергичная и иногда вспыльчивая. Бывают споры, не буду скрывать, но мы стараемся, чтобы мы были равноправными. Нет такого, чтобы кто-то диктовал свою волю. Думаю, можно сказать, у нас демократия, — смеется Марина. — Если в общем, то я назвала бы нашу связь с ним духовной. Сейчас мы вместе уже восемь лет и нам вместе хорошо. А про будущее говорить не буду: в нашей жизни все такое непредсказуемое.

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