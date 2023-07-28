«Паритетбанк» остановил SWIFT-переводы физических лиц в долларах и евро 28.07.2023, 12:36

Отправка переводов в других валютах «осуществляется в прежнем режиме».

Белорусский «Паритетбанк» приостановил возможность отправки физическими лицами денежных переводов в долларах США и евро через международную систему SWIFT.

По информации пресс-службы банка, отправка переводов в других валютах «осуществляется в прежнем режиме».

Отметим, что в октябре 2021-го года стало известно, что российский бизнесмен Саид Гуцериев продал акции «Паритетбанка» (99,83%) другому бизнесмену из России — Расиму Исмаилову. Сумма сделки не раскрывалась.

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