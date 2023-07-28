Великое геополитическое ожидание 3 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

28.07.2023, 12:43

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Необычно такое видеть, рассыпается образ.

В России нередко обращают внимания на символы, видя в них знамения грядущих событий или объяснения происходящего. В последнее время и у властей, и у народа настрой все более мистический.

Когда действительность отлакирована протоколом, а роль медиа часто сводится к представлению официальной картинки, что-то неформальное, «выглядывающее из-за кулис», привлекает особое внимание.

Вчера великий геополитик встречался с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Но египетский руководитель, вероятно, опоздал, поэтому Путин был в комнате один. Необычно как-то такое видеть. Рассыпается образ. Нет на экране мощного отца нации, словно ледокол, рассекающего «вражеские» льдины.

Обычный человек, как бы даже не совсем уверенный в себе, попавший в непривычную обстановку. Конечно, чаще всего в предыдущие годы его лидеры других стран ждали, теперь времена изменились.

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