Посол России в Беларуси придумал новую причину нападения на Украину 2 28.07.2023, 12:49

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Борис Грызлов

Фото: Федеральное агентство новостей

Грызлов заговорил о важных «скрепах».

Посол России в Беларуси Борис Грызлов придумал новую причину агрессии России против Украины. Оказывается, теперь российские оккупационные войска «защищают православие в Украине». Такой идеей дипломат проделился в своем обращении по поводу Дня Крещения Руси, текст которого опубликован на сайте посольства.

Оказывается, «в рамках проведения специальной военной операции Российская Федерация защищает в том числе наше общее духовное наследие – одну из основ всей славянской цивилизации».

«Наши противники в лице киевского режима и его западных кураторов всерьез вознамерились разрушить духовное единство православных верующих. Этим планам не суждено сбыться, а их авторам и непосредственным исполнителям неизбежно придется ответить за свои деяния», – считает Грызлов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что причиной нападения на Украину стало «желание демилитаризации и денацификации этой страны». Затем Россия присоединила оккупированные территории.

Стоит отметить, что День Крещения Руси не имеет к современной России никакого отношения. Креститель Руси великий князь Владимир правил в Киеве и по сути является украинским историческим персонажем, а Русь того времени – это современная Украина. Москва была основана на землях фино-угорских народов лишь в 1147 году.

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