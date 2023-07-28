Посол России в Беларуси придумал новую причину нападения на Украину

Посол России в Беларуси придумал новую причину нападения на Украину2
- 28.07.2023, 12:49
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Грызлов заговорил о важных «скрепах».
Посол России в Беларуси Борис Грызлов придумал новую причину агрессии России против Украины. Оказывается, теперь российские оккупационные войска «защищают православие в Украине». Такой идеей дипломат проделился в своем обращении по поводу Дня Крещения Руси, текст которого опубликован на сайте посольства.
Оказывается, «в рамках проведения специальной военной операции Российская Федерация защищает в том числе наше общее духовное наследие – одну из основ всей славянской цивилизации».
«Наши противники в лице киевского режима и его западных кураторов всерьез вознамерились разрушить духовное единство православных верующих. Этим планам не суждено сбыться, а их авторам и непосредственным исполнителям неизбежно придется ответить за свои деяния», – считает Грызлов.
Ранее Владимир Путин заявлял, что причиной нападения на Украину стало «желание демилитаризации и денацификации этой страны». Затем Россия присоединила оккупированные территории.
Стоит отметить, что День Крещения Руси не имеет к современной России никакого отношения. Креститель Руси великий князь Владимир правил в Киеве и по сути является украинским историческим персонажем, а Русь того времени – это современная Украина. Москва была основана на землях фино-угорских народов лишь в 1147 году.